بلاغ يتهم شخصا بالتعدي جنسيا على طفله أثناء سيرها في الطريق العام بالمحلة

شهدت عزبة الست بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة بلاغ من والد طفلة يتهم صاحب مصنع نسيج بالاعتداء الجنسي علي ابنته اثناء عودتها من المدرسة بعزبة الست طريق الجابرية بنطاق مركز المحلة .

















تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفبد بورود بلاغ من المدعو " احمد . ال " والد الطفلة المجنى عليها تبلغ من العمر ٧ سنوات طالبة فى الصف الأول الابتدائى يتهم فيه المدعو " ر . ع . ال " يبلغ من العمر ٤٥ سنة صاحب مصنع نسيج مقيم بعزبة الست بهتك عرضها.









وكشف والد الطفلة المجنى عليها في البلاغ أن والدتها فوجئت بوجود آثار دماء على جسمها وعندما استجوبتها أكدت لها أن المتهم صديق والدها استدرجها فى مكان خال عقب عودتها من المدرسة ونزع ملابسها ثم اعتدى عليها جنسيا.









كما باشرت القيادات الامنية دورها بانتقالها الي موقع البلاغ وتم تحويل الطفلة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، للتأكد من صحة البلاغ .









وبتقنين الاجراءات الامنية و بإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم واقتياده الى ديوان مركز المحلة لبدء التحقيق معه.







