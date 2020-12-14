موجز السوشيال .. تحذير من أمير مرتضى حول انتخابات الزمالك .. ورسالة من تركي آل الشيخ

وعلق عمر كمال قائلا " ا حمد شيبه وعمر كمال كلها أيام وهتسمعوا أقوى دويتو ان شاء الله ".

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واحتفل عمر كمال، مؤخرًا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 على يوتيوب، ويعد مهرجان "أنتي معلمة" غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.





وكشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا التي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته «أنتِ معلمة» الذي يجمعه بحمو بيكا.





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