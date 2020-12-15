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رياضة

العامري فاروق يشكر شوبير بعد الاحتفال بالثلاثية في منزله

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
توجه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالشكر للإعلامي ونجم الفريق السابق أحمد شوبير بعد دعوته لموعد عشاء مساء أمس في منزله .

وكتب العامري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "شكرا كابتن شوبير على الدعوه الكريمه لعائلة الاهلى ودايما متجمعين فى الخير".

وتواجد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وحسن حمدي رئيس النادي السابق وعدد من كبار نجوم المارد الأحمر في إطار الاحتفال بثلاثية الدورى والكأس وبطولة أفريقيا . 
 
وكان الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى الأسبق، ومنتخب مصر، نظم احتفالية بثلاثية الأهلي الأخيرة فى ليلة حضرها رموز النادي الأهلى ورئيس مجلس إدارته محمود الخطيب، إضافة لرئيس النادى الأسبق حسن حمدى.

ونشرت رانيا علوانى عضو مجلس الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور وعلقت عليها: "ليلة في حب الأهلي، شكرا كابتن شوبير على التجمع الدافئ والاحتفال معا بنادينا الحبيب وسط رموز ومحبي النادى".

 ومن ناحية اخرى كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيرفض فى الوقت الحالى التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادى القرن الأفريقي، خاصة أن الرؤية ليست واضحة داخل القلعة البيضاء حتى الآن.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، أن "الأهلى قدم شكوى ضد الزمالك فى المحكمة الاقتصادية، واستخدم حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادى القرن الأفريقي، والمحكمة أجلت الحكم للثالث من يناير المقبل".
العامري فاروق يشكر شوبير بعد الاحتفال بالثلاثية في منزله
العامري فاروق يشكر شوبير بعد الاحتفال بالثلاثية في منزله
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