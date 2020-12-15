السيطرة على حريق نشب في مصنع دعاية وإعلان بقليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع دعاية وإعلان بمنطقة ميت حلفا التابعة لمركز قليوب على الطريق الزراعى السريع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق فى مصنع دعاية وإعلان بمنطقة ميت حلفا التابعة لمركز قليوب.





على الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وتم التعامل مع الحريق وتمت السيطرة عليه بفضل جهود رجال الحماية المدنية ومنع امتداده لباقى أجزاء المصنع، دون خسائر بالأرواح.





وبالفحص تبين أن الحريق نشب فى مصنع للدعاية والاعلان على الطريق الزراعى السريع بسبب حدوث ماس كهربائى في صندرة المصنع، كما تبين أن المصنع مقام على مساحة 600 متر وأن الحريق كان على مساحة 150 مترا من المصنع بالأخشاب وتم السيطرة عليه ومنع امتداد النيران لمخزني أخشاب والتنر وتولت النيابة التحقيق.