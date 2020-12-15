هاني حتحوت يعلن أسماء لاعبي منتخب الشباب المصابين بفيروس كورونا

قال الإعلامي هاني حتحوت: إنه سيتم إجراء مسحة جديدة لبعثة منتخب مصر للشباب، بعدما جاءت نتيجة الأولى إيجابية لـ18 حالة داخل البعثة.





وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن ربيع ياسين أصر على السفر إلى تونس قبل البطولة بأسبوع كامل رغم رفض اتحاد الكرة.





وتابع أن جمال محمد علي، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، غادر أسيوط متجها للقاهرة من أجل اللحاق بالبعثة في تونس يوم الثلاثاء".



