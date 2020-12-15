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رياضة

هاني حتحوت يعلن أسماء لاعبي منتخب الشباب المصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:27 ص
هاني حتحوت،
هاني حتحوت،
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حسام الحارتي
قال الإعلامي هاني حتحوت: إنه سيتم إجراء مسحة جديدة لبعثة منتخب مصر للشباب، بعدما جاءت نتيجة الأولى إيجابية لـ18 حالة داخل البعثة.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن ربيع ياسين أصر على السفر إلى تونس قبل البطولة بأسبوع كامل رغم رفض اتحاد الكرة.

وتابع أن جمال محمد علي، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، غادر أسيوط متجها للقاهرة من أجل اللحاق بالبعثة في تونس يوم الثلاثاء".

وكشف حتحوت عن أسماء اللاعبين المؤكد إصابتهم بالفيروس التاجي، وهم كالآتي: "محمد المغربي ومحمد أشرف من الأهلي، وأسامة فيصل وحسام اشرف وياسين مرعي من الزمالك، عبدالرحمن عشري وزياد كمال من إنبي، وعبد الغني محمد من الاتحاد السكندري، محمود صابر المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، وإبراهيم عادل ومحمود صابر من بيراميدز، ومحمد جمال ومحمود جهاد من النجوم.
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