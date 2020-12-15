مقارنة بين وحوش السيارات الصينية.. بريليانس V6 وإم جي RX5 لموديلات 2021 | صور





تستمد بريليانس V6 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، و عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، معتمدة على خاصية الجر الأمامي.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن لها التسارع من وضع الاستعداد حتى تبلغ سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 13.4 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.5 لكل 100 كم.





أسعار بريليانس V6 موديل 2021





وتأتي الأسعار الرسمية للسيارة بريليانس V6 موديل 2021، كالتالي:





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل DELUXE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 320.900 جنيه.





الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GRAND DELUXE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو 344.900 جنيه.





الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل FLAGSHIP 2021 محرك 1500 سي سي تيربو 369.900 جنيه.









مواصفات ام جي RX5 موديل 2021





زودت السيارة ام جي MG RX5 بمحرك مكون من أسطوانات بسعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 169 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات، و خاصية الجر الأمامي.





وبهذه القدرات الفنية يمكنها التسارع من النقطة 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 9.8 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





أسعار ام جي RX5 موديل 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 319.990 جنيه.





الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 339.990 جنيه.





الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 369.990 جنيه.

تتنافس كبرى الشركات الصينية بالعديد من الإصدارات المختلفة، ومن أشهرها بريليانس V6 و ام جي RX5 لموديلات 2021 الذين ينتموا إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.