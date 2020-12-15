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رياضة

مش عاجبه حد.. رضا عبد العال: الأهلي كبير على موسيماني ويجب رحيله

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:26 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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محمد رشاد
قال رضا عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، إن الأهلي كبير على مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وعليه أن يرحل مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أيضًا.

وأضاف عبد العال خلال تصريحات عبر "أون تايم سبورت": "ليس هذا الأهلي في مباراة المقاصة، ومن المفترض إن الأهلي يأكل أي فريق يواجهه، بعد تحقيق الثلاثية كان لابد أن نرى أداءً أفضل من ذلك".

وأوضح: "الأهلي كبير على موسيماني، من وجهة نظري المباريات تهرب منه، (المولد خلص وبطولة إفريقيا خلصت)، وهو لم يعد يصدق نفسه أنه مدرب للأهلي وضعيف فنيًا على الخط، ورأيي أن يرحل هو وباتشيكو، الأخير يضحك على جماهير الزمالك".

وأكمل تصريحاته: "إذا رحل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو عن الزمالك (هيخرب)، يجب التجديد لهم بأي ثمن".

وعن صفقة المغربي بدر بانون مع الأهلي، أوضح: "لن نحكم عليه الآن، هو يجيد التمرير من الخلف، والمباريات المقبلة هي من ستجعلنا نحكم عليه، وأنا أرى أن أحمد رمضان بيكهام من أفضل صفقات الأهلي، مع عودة أحمد ياسر ريان".

واستطرد: "أفضل تدريب الزمالك عن الأهلي لو أتيحت لي الفرصة، لأن القماشة التي تليق على طريقة لعبي هي الزمالك، هناك أكثر من لاعب يستطيع تنفيذ تفكيري، إنما في الأهلي لن تجد غير أفشة، هو الوحيد الذي يستطيع أن ينفذ تفكير أي مدرب".

وعن فريق بيراميدز، قال: "الفريق يحتاج لجوارديولا أو مورينيو للسيطرة على اللاعبين، والأموال التي دفعت للتعاقد مع شريف إكرامي سبب إشراكة في المباراة الأخيرة للنادي بدلًا من المهدي سليمان".
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