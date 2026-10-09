الجارحي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح الباب لنقلة صناعية كبرى

أكد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر صناعيًا واستثماريًا، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع كوريا تفتح آفاقًا لتوطين الصناعات المتقدمة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

وأوضح الجارحي أن دعوة الرئيس لإنشاء منطقة صناعية كورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مع ضرورة تعميق المكون المحلي وعدم الاكتفاء بصناعات التجميع.

نجاح الاستثمارات الأجنبية

وشدد على أن نجاح الاستثمارات الأجنبية لا يُقاس بحجمها فقط، بل بقدرتها على دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج العالمية، وتأهيل الموردين المحليين وخلق فرص عمل، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتوطين التكنولوجيا والصناعات المستقبلية.

وأكد الجارحي أهمية ترجمة نتائج الجولة إلى مشروعات إنتاجية ملموسة، بمشاركة القطاع الخاص، قائلًا: «التحدي ليس في تنويع الشركاء الاقتصاديين فقط، بل في تحويل كل شراكة إلى صناعة مصرية أقوى وصادرات أكبر وفرص عمل حقيقية».