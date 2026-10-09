قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف فتحي: مصر تمتلك مقومات سياحية تؤهلها لاستقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها
المنتخب الوطنى للباراكانوي ينهي تدريباته وإجراءات التصنيف استعدادا لانطلاق البطولة الأفريقية بالجزائر
أطباء قصر العيني ينجحون في إنقاذ مريض باستخراج مسمار من الجمجمة بالقرب من شرايين المخ
منتخب الشاطئية يخوض مرانه الأول في لواندا قبل مواجهة أنجولا «الأحد»
محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية.. وتدابير عاجلة للتعامل مع أي تداعيات
الصحة اللبنانية: إصابة 6 أشخاص في اعتداء إسرائيلي بمحيط حوش السيد علي في الهرمل
أستون مارتن Valhalla 2026.. قدرات خارقة لوحش السرعة
الجارحي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح الباب لنقلة صناعية كبرى
استشاري يكشف عوامل قد تدفع إلى ارتكاب الجرائم.. ويحذر من حمل السلاح مع سرعة الغضب
عكاشة: تسوية أمريكية إيرانية قبل انتخابات الكونجرس قد تمنح ترامب فرصة لتسويق «انتصار سياسي»
بعد إجازة 6 أكتوبر.. تعرف على أيام الراحة المتبقية حتى نهاية 2026
6 نجوم سنة أولى قمة في الأهلي بالقمة أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري يكشف عوامل قد تدفع إلى ارتكاب الجرائم.. ويحذر من حمل السلاح مع سرعة الغضب

الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي
الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي
إسراء صبري

كشف الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي، عن مجموعة من العوامل التي قد ترتبط بوقوع بعض الجرائم وأعمال العنف، مشيرًا إلى أن حمل السلاح، بالتزامن مع ضعف السيطرة على الانفعالات وغياب التفكير المتزن، قد يزيد من خطورة المواقف التي تنشأ خلالها الخلافات والمشاجرات.

وأوضح خليل فاضل، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة «صدى البلد»، أن بعض الجرائم التي تبدو مفاجئة قد ترتبط بتداخل مجموعة من العوامل النفسية والسلوكية، لافتًا إلى أن حمل السلاح الأبيض قد يمنح بعض الأشخاص شعورًا بالاستعداد للمواجهة، أو يعكس توقعهم المسبق الدخول في مشاجرة.

وأضاف أن ضيق الصدر وسرعة الغضب والتعرض للضغوط النفسية قد تكون عوامل مرتبطة بالسلوك العدواني لدى بعض الأشخاص، مؤكدًا ضرورة فهم الظروف النفسية والاجتماعية التي قد تسهم في تصاعد الانفعالات وتحول الخلافات إلى أعمال عنف.

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن تحليل دوافع السلوك الإجرامي يساعد على فهم العوامل التي قد تقود إلى ارتكاب الجرائم، دون أن يعني ذلك تبريرها أو إعفاء مرتكبيها من المسؤولية عن أفعالهم.

وأكد أهمية الاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية المرتبطة بالعنف، إلى جانب نشر الوعي بخطورة حمل الأسلحة خلال الخلافات، وضرورة التعامل مع الغضب والانفعالات بصورة متزنة لتجنب تصعيد المواقف وتحولها إلى جرائم.

الطب النفسي الجرائم أعمال العنف العوامل النفسية السلوك الإجرامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية

أذكار النبي قبل النوم

أذكار النوم الصحيحة كاملة مكتوبة.. حصنك الحصين للنوم العميق وراحة البال

قافلتان دعويتان

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الإسماعيلية وشمال سيناء

بالصور

كيف يمنع معجون الأسنان من التسوس؟.. يحميك من أمراض خطيرة

بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس
بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس
بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس

هل اللانشون يسبب السرطان؟.. حقيقة اللحوم المصنعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟

بإطلالة الكلاسيكية العصرية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام في المنزل.. سر القوام الكريمي والوجه الذهبي

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد