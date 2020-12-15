محافظ البحيرة يصدر تعليمات جديدة لمواجهة تغيرات الأحوال الجوية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظرًا للتوقعات بتعرض المحافظة لموجة سوء الأحوال الجوية وخاصة بالمناطق الشمالية مع إتخاذ كل الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عنها.

كما وجه المحافظ بإتخاذ كل الإحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الإستعداد القصوى، خاصةً بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياه والصرف والري وكافة الجهات المعنية، مشدد على الالتزام بالتعليمات التالية:

- استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول .

- مراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها، علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف .

- تنسيق إدارة المرور مع الوحدات المحلية بشأن متابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه عليها .

- الإستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة .

- تأكيد أهمية المشاركة المجتمعية لجميع الشركات العاملة على أرض المحافظة بتوفير كل المعدات الخاصة بها للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات المحافظة للحد من الآثار الناجمة والمحتملة إذا أستدعى الأمر .

- إلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم .

- التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وإنتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر .

- إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق .

- مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .

- متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات ووقف حركة الصيد بالموانئ مع الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة .

وأهاب المحافظ، بالمواطنين ، أثناء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة ، الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى ، وكذا الالتزام باتباع الإرشادات التالية:

- تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية .

- تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك .

- فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة .

- التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .

- فصل التيار الكهربائي غير المؤمَّن أو المتصل بشكل عشوائي .

- عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .

- عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق .

يشار إلى أن محافظ البحيرة، قرر تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 بمراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاقها؛ حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

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