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رياضة

وائل جمعة: الفوز على الزمالك في نهائي إفريقيا بـ20 مباراة.. وبدر بانون مكسب للأهلي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:45 ص
بدر بنون
بدر بنون
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محمد رشاد
أشاد وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، بصفقة الأحمر الجديدة المغربي بدر بانون بعد ظهوره في المباراتين الاخيرتين مع القلعة الحمراء.

ولعب بدر بانون أساسيًا مع الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، وخاض لقاء مصر المقاصة أيضًا الأحد.

وقال جمعة خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: "شخصية بدر بانون تثير إعجابي، لاعب صغير السن، وأدائه مع الرجاء كان مميزًا، وهو مكسب وقائد وشخصية، وهذه نقطة مهمة في خط الدفاع".

وأضاف: "بدر بانون يمتلك ميزة أنه يلعب الكرة العمودية للأمام وتصل للمهاجمين وهذه نقطة مهمة جدًا في المدافعين، ويجيد ضربات الرأس في الكرات الثابتة ويسجل أهدافا، بالإضافة أنه رفع روح المنافسة مع المدافعين".

كما أشاد بحارس الأهلي محمد الشناوي بعد كأس العالم 2018، قائلا: "يمتاز بالتركيز في واجبات مركزه، وإحساسه أن الفريق في احتياج له ككقائد ، نشعر أن علي معلول ولد داخل النادي الأهلي وقائد بدون شارة، وليد سليمان من أهم اللاعبين الذين أتوا للنادي الأهلي ولم يأخذ حقه".

وأردف: "تقابلت مع موسيماني المدير الفني للأهلي في التتش وتحدثت معه، وكان يسألني،عن كيف وصل جيلنا إلى منصات التتويج والفوز بالبطولات، هو يريد أن يصل لأفضل شىء فوز الأهلي أمام الزمالك بنهائي إفريقيا لن يتكرر بعد 100 سنة".

أكد وائل جمعة مدافع الأهلي السابق أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنقضي يعد الأهم للقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه كان واثقًا من الفوز به.

وقال جمعة خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: ""بطولة مهمة لأنه غير معتاد أن يصل الأهلي نهائي ويخسره، نادرًا عندما تصل للنهائي ونخسر، الأهلي خسر 2 نهائي في آخر 3 أو 4 نسخ، وحاليًا هناك جيل جيد".

وأضاف: "لدينا أفضل حارس مرمى في إفريقيا محمد الشناوي، وأفضل محترف داخل القارة الإفريقية علي معلول، وأليو ديانج يقدم مستويات رائعة" ، عناصر كثيرة مميزة في الأهلي وقوتنا ليست في الفردية ولكن في الجماعية، كانت مع فايلر واستمرت مع موسيماني".
 
وأكمل: نمتلك عناصر كثيرة جدًا ولن أقارنها بجيلنا، لا يصح أن يخسر الأهلي النهائي لثالث مرة، ولو حدث ذلك لكانت أزمة كبيرة جدًا ، موسيماني كان محظوظًا أن مباراة الزمالك تأخرت لمدة شهر ونصف".

وأستطرد: "إذا لعبنا 20 مباراة أمام الزمالك وهما حققوا المكسب لن يأتي بحلاوة الفوز بدوري أبطال إفريقيا أمام الغريم التقليدي داخل مصر".
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