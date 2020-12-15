السعودية تعلن موعد التسجيل للحصول على لقاح كورونا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن موعد التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت الهيئة إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كورونا (كوفيد- 19) من خلال تطبيق "توكلنا".





وأضافت الهيئة أن الأمر سيعلن على قنوات توكلنا الرسمية سواء التطبيق أو الموقع، بالإضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي.





وطالبت "سدايا" جميع مستخدمي تطبيق توكلنا تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery).





وسجلت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا أمس، عن تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مقارنة بـ139 إصابة في اليوم السابق؛ وذلك لأول مرة منذ 8 أشهر، وبذلك، يصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها الممكلة منذ تفشي الفيروس في البلاد 360013 حالة .





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 243 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين الفيروس 350792 حالة.





وأكدت الصحة السعودية تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6059 حالة وفاة.



