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أخبار العالم

عواصف قوية تدمر 15 منزلًا في العاصمة القبرصية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
عواصف قوية - صورة
عواصف قوية - صورة ارشيفية
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أ ش أ
أفادت السلطات القبرصية اليوم الثلاثاء، بأن العواصف القوية التي تتعرض لها البلاد حاليا دمرت 15منزلًا في قرية "نيكيتاري" بالعاصمة نيقوسيا، كما ألحقت أضرارًا ببضعة منازل أخرى.

من جانبه، تفقد وزير الداخلية نيكوس نوريس المنطقة ليلة أمس، وأكد أن جميع السلطات تبذل قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية "سي إن إيه" على موقعها الالكتروني.

وأضاف نوريس ، أنه سيتم نقل الأسر المتضررة إلى فنادق قريبة، كما أن السلطات المحلية ستعمل على تلبية احتياجات جميع العائلات الأخرى التي تعرضت لمشاكل من جراء هذه العاصفة.

وتابع المسئول القبرصي أن هيئة الكهرباء تعمل حاليا على إعادة التيار الكهربائي وستقوم وزارة الزراعة بتقييم الأضرار التي لحقت بالمزارعين والمحاصيل الزراعية، فيما سوف يناقش مجلس الوزراء هذه المسألة في جلسته المقرر عقدها غدا الأربعاء.
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