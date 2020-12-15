للتعرف على أهم المشروعات .. جهاز القاهرة الجديدة ينظم زيارة ميدانية للعلمين الجديدة



وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الهدف من الزيارة مشاهدة أبرز مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وتشمل منطقة الأبراج الشاطئية والمناطق الترفيهية والسياحية والسكنية المختلفة، والتعرف على معايير الاستدامة في بناء مدن الجيل الرابع الذكية، واستخدامات أحدث الأساليب التكنولوجية، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم استكمال الزيارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومنطقة مثلث ماسبيرو.





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من جانبه أوضح المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الزيارة بدأت باستعراض الانجازات المختلفة بالمدينة، خلال فترة زمنية قصيرة، كما تم فتح باب المناقشات للوفد والإجابة عن الاستفسارات المطروحة من قبل العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة .



وأضاف رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن العاملين بجهاز القاهرة الجديدة، زاروا متحف العلمين الحربي، ومنطقة الأبراج الشاطئية المطلة على البحر، والممشى السياحي، والمنطقة الترفيهية .







من ناحية أخرى ، يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 15/12/2020، وحتى يوم الخميس 22/4/2021، فى تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بمناطق ( امتداد النرجس بالتجمع الثالث – شمال بيت الوطن 433 فدان NORTH HOUSE – الحى السابع بالمرحلة السادسة "بيت الوطن").



وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث المنطقة B، القطع من 1: 20، يوم الثلاثاء 15/12/2020، والقطع من 21 : 40، يوم الأربعاء 16/12/2020، والقطع من 41 : 60، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع من 61 : 80، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 81 : 100، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 101: 120، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 121 : 140، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 141 : 160، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع من 161 : 186، يوم الأحد 27/12/2020، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة D، من 1 : 20، يوم الإثنين 28/12/2020، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 30/12/2020، والقطع من61 : 80، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 81 :100، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 13/1/2021، والقطع من 241 : 260، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 261 :280، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 281 : 300، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 301 : 320، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 321 : 340، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 341 : 360، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 361 : 380، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 381 : 400، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 401 : 420، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 421 : 444، يوم الأربعاء 27/1/2021.

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنظيم زيارة ميدانية لمجموعة من العاملين بمختلف الإدارات بالجهاز إلى مدينة العلمين الجديدة، لتبادل الخبرات بين العاملين في أجهزة المدن الجديدة، والتعرف على أهم المشروعات.