مشاجرة بالأسلحة النارية بين 7 مزارعين في أسيوط

نشبت اشتباكات بالأسلحة النارية بين 7 مزارعين بأسيوط بسبب خلافات على أولوية أماكن بيع الخضراوات والفاكهة، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط طرفى المشاجرة، والسيطرة على الموقف، وشن حملة مكبرة على حائزى الأسلحة النارية.





كان مركز منفلوط، تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بقرية أم القصور دائرة المركز بين أربعة مزارعين (طرف أول) وثلاثة مزارعين آخرين (طرف ثان)؛ لخلافات على أماكن بيع الخضراوات والفاكهة بسوق قرية أم القصور بدائرة المركز.





وتبادل الطرفان خلال المشاجرة إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة موظف ومالك محل بأعيرة نارية تصادف تواجدهما بمكان المشاجرة، وضُبط طرفا المشاجرة عدا أحدهم وبحوزتهم (بندقية رصاص "مرخصة لأحدهم"- فرد رصاص - سنجة).





واعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية واستخدامها فى التشاجر فيما بينهم، وحال استهداف قريتى (أم القصور دائرة مركز منفلوط بنى قرة دائرة مركز القوصية) بحملة مكبرة لضبط المتهم الهارب وكافة أشكال المخالفات ومرور القوات بإحدى الطرق الفرعية بالزراعات بناحية قرية بلوط دائرة مركز القوصية، قام أربعة أشخاص "لهم معلومات جنائية ومقيمين بقرية بنى قرة دائرة مركز القوصية"، يستقلون سيارة ملاكى، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التى تعاملت معهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وضبطهم والسيارة وبحوزتهم (4 بنادق آلية) ووفاة أحدهم إثر إصابته بطلق نارى بالبطن.





واستكمالًا للحملة المكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى تم اليوم استهداف طرفى المشاجرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز منفلوط بنى قرة دائرة مركز القوصية.





وأسفرت جهودها عن ضبط 14 قطعة سلاح نارى (7 بنادق آلية- بندقية _ 3 بنادق خرطوش - 3 فرد محلى) وعدد 94 طلقة مختلفة الأعيرة بحوزة 10 متهمين بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.





وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.