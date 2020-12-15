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أخبار البلد

الخارجية: بناء إسرائيل 8300 مستوطنة جديدة في القدس خرق للشرعية الدولية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:21 م
مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
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محمد وديع
أعرب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم الثلاثاء، عن إدانة جمهورية مصر العربية لإعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس، باعتبار ذلك خرقًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد أن مصر الكنانة تقف قيادة وشعبًا بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة والتى اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.


وقال: منذ أبريل 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.


وتأتي هذه الخطوات في ظل خطورة المرحلة الحالية على حل الدولتين، "لكون اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن في تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية التي تحقق خريطة مصالحه في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودائما على حساب الفلسطينيين وحقوقهم".


ويبذل اليمين الإسرائيلي وحلفاؤه من المستوطنين، كل جهد مستطاع لاستغلال الفترة المتبقية على وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض لتحقيق هذا الغرض، واستثمار بقاء الحكومة الإسرائيلية الحالية في سدة الحكم، لتقديم المزيد من الهدايا للمستوطنين على حساب الأرض الفلسطينية، لكسب أصواتهم في أي انتخابات إسرائيلية قادمة.


وهو ما أدى إلى أن تتحرك قيادة السلطة الفلسطينية لحشد الدعم دوليا وعربيا، من أجل عقد مؤتمر دولي لعملية السلام. ويسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة بعد تغيير الإدارة الأمريكية، ومن أجل ذلك كثفت السلطة اتصالاتها بالرباعية الدولية ومع المحيط العربي، وأجرت اتصالاتها مع فريق بايدن خلال حملته الانتخابية.
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