محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق ببعض الأشجار والمخلفات على ترعة الإبراهيمية بحي غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إطفاء حريق ببعض الأشجار والمخلفات على ترعة الابراهيمية بجوار نادي الأطباء بحي غرب أسيوط والتي تسببت في تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة مما أثر على حركة المرور بالطريق الزراعي .. رافقه خلالها المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط.





اقرأ أيضا :





كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد نشوب حريق هائل ببعض الأشجار والمخلفات الزراعية على جانب ترعة الابراهيمية بجوار نادى الأطباء بنطاق حي غرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية و6 سيارات إطفاء و2 سيارة اسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة إلى مكان الحريق وتم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للسيطرة على الحريق وتسيير حركة المرور على الطريق الزراعي.





وانتقل محافظ أسيوط إلى مكان الحريق وتابع أعمال الإطفاء وإخماد الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد إيهاب ثروت مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



