ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

جوزي مدمن هيروين ورفعت قضية خلع فهل أنا آثمة؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:22 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
محمد شحتة
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته أنا متجوزة وعندي أولاد وجوزي مدمن هيروين ورفعت عليه قضية خلع، فهل أنا آثمة لاني تخليت عنه؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد اثم على المرأة السائلة لأنها تخلت عن زوجها مدمن الهيروين، فلا يجب عليها أن تصبر عليه ولو فعلت لاحرج في ذلك.

صبر الزوجة على مرض زوجها

ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائلة تقول: "زوجي مرض بمرض عقلي، وقال الطبيب إنه من الضروري أن ينام كفاية كل ليلة، وإن لم ينم، ففي ذلك خطر عليه. ولخوفي عليه لا أصلي الفجر حتى يأتي الصباح؛ لكيلا أوقظه من نومه. ما رأيكم في هذا؟".

وأجاب جمعة في فتوى له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن السائلة ربطت بين أمرين لا رابط بينهما لأنه يمكن بعد أن ينام زوجها، تنام بعيدا عنه في أي مكان للقيام لأداء صلاة الفجر.

وأضاف أن القيام من جوار الزوج أمر بسيط لأداء صلاة الفجر، أو الحل في النوم في مكان آخر، حتى يأخذ قسطه من النوم، أما زوجها فهو معذور بأمر الطبيب ولا شيء عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزوجة الصالحة وجزاء صبرها على مرض زوجها

هل يجوز للطبيب في عزل كورونا الصلاة بدون طهارة؟ الإفتاء تجيب

4 أمور تجعلك تنتظم فى صلاة الفجر

هل تقبل صلاة المرأة بالنقاب؟

حق الزوجة في زيارة أهلها وكم عدد المرات

ترشيحاتنا

مستريح جديد.. لاعب الزمالك يتعرض للنصب في روض الفرج

أسعار هيونداي كريتا 2021 Hundai creta الشكل الجديد في مصر بعد طرحها رسميا.. صور

للتطبيع.. وفد رفيع من أكبر دول إسلامية في العالم يصل إسرائيل

قرار إثيوبي عاجل حول تيجراي.. على ماذا وافق آبي أحمد هذه المرة؟

تاج الدين: كورونا أصبح أكثر شراسة وأعداد المصابين ستشهد زيادة|فيديو

الضربة الأولى لـ شريف .. تراجع فرص مشاركة إكرامى مع بيراميدز أمام الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعيوب في ذراع التحكم الأمامية.. استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler في السعودية ..صور

أرخص 5 سيارات مستعملة للبيع في مصر.. صور

علاقة البرد بكورونا.. هل تقي نزلات البرد من الفيروس؟