جوزي مدمن هيروين ورفعت قضية خلع فهل أنا آثمة؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته أنا متجوزة وعندي أولاد وجوزي مدمن هيروين ورفعت عليه قضية خلع، فهل أنا آثمة لاني تخليت عنه؟







وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد اثم على المرأة السائلة لأنها تخلت عن زوجها مدمن الهيروين، فلا يجب عليها أن تصبر عليه ولو فعلت لاحرج في ذلك.





صبر الزوجة على مرض زوجها





ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائلة تقول: "زوجي مرض بمرض عقلي، وقال الطبيب إنه من الضروري أن ينام كفاية كل ليلة، وإن لم ينم، ففي ذلك خطر عليه. ولخوفي عليه لا أصلي الفجر حتى يأتي الصباح؛ لكيلا أوقظه من نومه. ما رأيكم في هذا؟".





وأجاب جمعة في فتوى له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن السائلة ربطت بين أمرين لا رابط بينهما لأنه يمكن بعد أن ينام زوجها، تنام بعيدا عنه في أي مكان للقيام لأداء صلاة الفجر.



