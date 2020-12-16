وزير المالية: مصر تواجه مشكلات منذ عشرات السنوات ومازلنا نواجه كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تواجه مشاكل وتحديات ضخمة متراكمة منذ عشرات السنين، مردفا «مازلنا نعيش واحدة من أصعب الأزمات وهي «كورونا».





وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك العديد من التحديات مثل "البنية التحتية، وتوفير فرص عمل والمواد الغذائية، والمرافق".





وتابع وزير المالية، أن المواطن يريد خدمات على أعلى مستوى وتوفير المرافق وتحسن التعليم والصحة.





وأردف "كلما زادت الإنجازات وتقدمت مصر في البناء والتعمير ومضت في الطريق الصحيح نحو إصلاح أحوال الناس قابل ذلك زيادة في التشكيك من قبل أعداء مصر في الخارج".



