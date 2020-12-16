في عيد ميلاد سامح حسين.. لماذا رفضه أهل زوجته بالمرة الأولى؟

يحتفل اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، الفنان سامح حسين، بعيد ميلاده الـ45 إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1975، وهو الفنان الذى قدّم عددًا من الأعمال الكوميدية التى رسمت البهجة على وجه مشاهديها.

وروت "وسام" زوجة الفنان، تفاصيل تعرفها على زوجها الفنان سامح حسين، خلال استضافتهما في برنامج "بيت العائلة"، مع الإعلامية نجوى إبراهيم، المذاع عبر فضائية قناة "النهار"، قائلة: "رأيت سامح للمرة الأولى في حفل زفاف شقيقتي، ولم أعرفه وقتها، والمرة الثانية خلال زيارته لزوج شقيقتي لأنه صديقه، ووقتها تعرفت عليه حيث كان وقتها قد حقق شهرته من خلال مشاركته في مسلسل راجل وست ستات".





وأشارت إلى أن شخصية سامح حسين مختلفة تمامًا عن الأدوار التي يراه الجمهور خلالها، فهو شخصية جادة جدًا، لافتة إلى أنه عصبي جدًا، وهو الأمر الذي اكتشفته من أحد المواقف التي وقعت أمامها بعد زواجهما، لذلك تتجنب أن تثير عصبيته.





وأضافت: "الناس حذروني قبل الزواج بسبب الوسط الفني، لكنهم لم يتعاملوا معه ولا يعرفونه جيدًا كما أعرفه".





وأشارت زوجة الفنان سامح حسين إلى أن والدتها رفضت زواجها من الفنان سامح حسين في بداية الأمر، اعتقادًا منها أن شخصية سامح حسين الحقيقية مثل شخصية "رمزي"، قائلة: "هتتجوزي رمزي ده غبي قوي".





وأوضحت أن شخصية زوجها مختلفة تمامًا عما يظهر على الشاشة، مشيرة إلى أن شخصيته الحقيقية جادة جدًا.