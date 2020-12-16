بعد 12 عامًا من التحليق.. وفاة آخر «نسر ذهبي» بطريقة مروعة.. صور

تطوّر الإنسان وتميّز بجميع أشكال المدنية لكنه لم يتخل عن واحدة من أبشع الصفات التي عرفها الإنسان القديم والتي تتمثل في "الصيد الجائر"، فكم فقدنا من حيوانات على مر العصور بالانقراض نتيجة هذا السلوك الآدمي المتهور.

واليوم، راح آخر "نسر ذهبي" على قيد الحياة ضحية لإطلاق نار بواسطة أحد الصيادين في "ويلز" مما أثار حزنًا شديدًا في بريطانيا.





وعثر أحد المشاة على الطائر النادر نافقًا على سفح جبل، بعد أن عاش لحوالي 12 عامًا في البلاد، وقد أرجع تشريح الجثة سبب وفاة الطائر لـ داء الرشاشيات الجهازي وهي عدوى فطرية.





لكن الأشعة السينية التي أجريت عليه، أظهرت أن الطائر الشهير أصيب بطلقتين على الأقل سببت له المرض.





وقد بدا الحزن جليًا على «سبرينجواتش إيولو ويليامز» مقدم "بي بي سي" لإعلان خبر انقراض النسر الذهبي النادر بعد وفاة آخر طائر معروف في البلاد.





وكتب على تويتر: "بعد أن صورت هذا الطائر المذهل سابقًا، شعرت بالإحباط الشديد لأجد اليوم أنه قد مات".





وقد حزن ملاك الأراضي في تريجارون وما حولها حيث أقام الطائر، بشدة لفقدان تحليقه في السماء، فلطالما كان الناس سعداء بوجود هذا النسر حولهم، وأشاروا إلى أنه لسوء الحظ، فإن اكتشاف رصاصة في ساقه يظهر أنه لا يزال هناك الكثير من الحمقى الذين يحملون بنادقهم والذين يطلقون النار على أي شيء يطير في السماء دون وعي.





وقال إيولو إنه من غير المرجح أن يكون أي مواطن محلي يعيش في وطن النسر قد أطلق النار عليه، مدعيا أن السكان هناك يقدرون جماله.





كان مقدم البرامج قد قضى أسابيع في تتبع النسر الذهبي كجزء من مسلسل وثائقي على قناة بي بي سي، وساءت نفسيته بعد اكتشاف وفاته في وادي أبيرجويزين، بالقرب من تريجيرون في بوويز.





يقول: "لقد تحدثت إلى الكثير من مالكي الأراضي الذين كانوا سعداء بوجود الطائر في منطقتهم، وعلى ما يبدو أن هناك بعض الأشخاص يحملون بنادق ولا ينبغي لهم أن يحملوا أسلحة على الإطلاق''.





كان النسر أحد المشاهير المحليين ضمن صفحة متخصصة على موقع فيسبوك توضح بالتفصيل مشاهد ظهور الطائر.





غالبًا ما كان يختفي لعدة أشهر بعد كل مرة، وقد وصف إيولو موت الطائر بأنه "أكثر من موت نسر فقط"، وأضاف: "لقد فقدت ويلز واحد من أعظم شخصياتها".





انقرض النسر الذهبي إلى حد كبير من إنجلترا وويلز منذ عام 1850، لكن بقي معقله في اسكتلندا، ويبلغ طول جناحيه 2.2 متر.