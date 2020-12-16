أسرع انتشارًا.. ما قصة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا؟

بينما يأمل العالم في التخلص من كابوس كورونا خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة مع ثبوت فعالية أكثر من لقاح في مواجهة الوباء، تدق بريطانيا ناقوس الخطر مجددا؛ بإعلانها رصد سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارًا.





ويقول العلماء البريطانيون إنهم يحاولون تحديد ما إذا كان الانتشار السريع لفيروس كورونا في جنوب إنجلترا، مرتبط بنوع أو تحور جديد لفيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد-19".





اقرأ أيضا:





وبحسب شبكة "سي بي سي" الكندية، يدرس العلماء الذين يتتبعون جينات فيروس كورونا، ظهور طفرة في بروتين "سبايك"، وهو جزء من كورونا المستجد SARS-CoV-2، والتي يستخدمها الفيروس لمهاجمة الخلايا البشرية. لكن لم يتضح بعد إذا كان هذا التحور يجعل المرض أكثر عدوى.





وأطلق العلماء على التحور الجديد بالسلالة التي اكتشفت مؤخرا في انجلترا اسم "VUI - 202012/01" يتضمن طفرة جينية في بروتين "سبايك" وهو أمر من الناحية النظرية يمكن أن يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" بشكل أسرع بين البشر.





ويتماشى ما يطرحه العلماء، مع إعلان الحكومة البريطانية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لديها، موضحة أن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بالسلالة الجديدة المكتشفة، ما اضطر السلطات لفرض حالة الطوارئ في العاصمة لندن ومناطق أخرى.





وتكشف بيانات هيئة الصحة البريطانية عن رصد 1108 حالات إصابة بفيروس كورونا في جنوب وشرق إنجلترا، مرتبطة بالتحور الجديد بالفيروس.





وفي هذا السياق، يقول كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا كريس ويتي "حتى الآن.. لا يوجد دليل على أن الأعراض أسوأ أو مختلفة عن الأنواع الأخرى من فيروس كورونا"، مشيرا إلى وجود عديد من الطفرات بالفيروس.





ويشير العلماء في بريطانيا إلى عدم وجود دليل حتى الآن على أن هذا النوع الجديد، قد يجعل اللقاحات المضادة للفيروس أقل فعالية، ومدى تسريع انتشار العدوى.





بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إن النوع الجديد لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر، لكنه لا يمثل خطورة أكبر.





وأوضحت المنظمة أنه من الطبيعي تحور الفيروس على مدار الوقت، وأن معظم التغيرات قد يكون تأثيرها محدود وقد لا تؤثر على انتقال الفيروس أو حدته.



