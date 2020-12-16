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أخبار العالم

أكثر من 2500 إصابة كورونا يوميًا.. إسرائيل تتجه لإغلاق ثالث

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، تشخيص إصابة 2862 شخصا بفيروس كورونا، أمس بعد إجراء 83,227 فحصا لكورونا.

وبذلك يتجاوز عدد الإصابات اليومي سقف 2500 إصابة يومية الذي حددته الحكومة من أجل فرض المزيد من القيود واتباع إجراء "لجم مشدد"، الذي يعني إغلاق التجارة وجهاز التعليم.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 19,887 مصابا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الكلي يبلغ 3,022 حالة وفاة.


وأوضحت الوزارة أن من بين الاصابات توجد 381 إصابة تعد خطيرة منها 114 إصابات حرجة، و155 إصابة حالتهم متوسطة، بينما يوجد 138 مريضًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال نائب وزير الصحة، يوآف كيش، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، معقبا على عدد الإصابات بكورونا أمس، إنه "على ما يبدو لن نتمكن من التهرب من قيود شديدة قبل أن نرى تأثير اللقاح".
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