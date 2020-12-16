أبرز مواصفات جينيسيس 2020 Genesis gv80.. صور

جينيسيس Genesis gv80 و سيارة رياضية متعددة الاستخدامات suv عائلية كبيرة . طرحت شركة جينيسيس عملاق صناعة السيارات الكورية الفارهة أحد أذرع شركة هيونداي ، السيارة









وإليكم أبرز المواصفات والامكانيات الفخمة للسيارة.







تتوفر السيارة جينيسيس Genesis gv80 بمحرك 3500 سي سي تيربو وعدد 6 أسطوانات بقوة 375 حصانا وعزم 530 نيوتن متر ونظام دفع كلي.





يتميز تصميم جينيسيس Genesis gv80 بشبك أمامي مثلث الشكل ومصابيح رباعية كبيرة، جوانب حادة رياضية مع عجلات ضخمة 22 إنش ومصابيح خلفية منفصلة وجناح كبير مدمج بالسقف.





جينيسيس Genesis gv80 بها عدادات ديجيتال بجانب شاشة 14.5 بوصة تدعم التعرف على خط اليد لكتابة أسماء الوجهات بنظام الملاحة، مع وجود نظام عزل صوتي فعّال يعمل عبر الموجات الصوتية.





تأتي جينيسيس Genesis gv80 بمثبت سرعة متكيف ونظام تفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية تلقائيا و مراقبة انتباه السائق و مساعد الركن و تعليق هوائي الكتروني متصل بكاميرا للتعرف على التضاريس اوتوماتيكيا و التكيف معها .







السيارة جينيسيس Genesis gv80 بها قرص ناقل الحركة القابل للدوران و مقاعد‬ ‫مبطنة‬ ‫من‬ ‫جلد‬ Nappa وزخرفة خشبية أصلية وفتحات تهوية بتصميم مبسط و نظام إضاءة أمامي ذكي و10 اير باج لضمان اعلي مستويات الحماية .





