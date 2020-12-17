انخفاض تكلفتها عن التقليدية 75%.. صوب زراعية من جذوع النخيل في الوادي الجديد.. شاهد

تعتبر محافظة الوادي الجديد ، من المحافظات التي تشتهر بزراعة النخيل، حيث يبلغ عددها ما يزيد عن 2,3 مليون نخلة من أفضل الأنواع والتى تمثل المحصول الاستراتيجى لأبناء المحافظة وتعتبر مصدر رزق سنوي للسكان على الرغم من تعرضهم لخسائر فادحة بسبب تكرار نشوب الحرائق فى مزارع النخيل، إلا أن النخيل ما زالت هى رأسمال المواطن في الوادي الجديد.





وبسبب الحرائق المتكررة والخسائر التي يتكبدها المزارع كل عام لجأت المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبيئة وجهات آخرى مختصة للتفكير خارج الصندوق للحد من تكرار تلك الحرائق وكانت أبرز تلك الافكار هى الاستفادة من جذوع النخيل الميت فى صناعة وتجهيز الصوب الزراعية لتكون أول تجربة حقيقة صديقة البيئة، فضلا عن انخفاض تكلفتها عن الصوب التقليدية بحوالى 75% وتحقق انتاجا مضاعفا.





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وقال المهندس عبد الحكم جبالى رئيس مركز بلاط ومساعد المحافظ لمشروعات البنية التحتية والجهات المانحة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه منذ توليه مساعد المحافظ لمشروعات البنية التحتية وهو لا يألوا جهدا من اجل تنفيذ فكرة الصوب الزراعية صديقة البيئة من جذوع النخيل الميت، حيث اقترح أكثر من مرة تلك الفكرة من اجل الاستفادة من مخلفات النخيل والحد من انتشار الحرائق بسبب تلك المخلفات .





وأضاف أنه تم بالفعل تطبيق الفكرة والتى جرى تنفيذها بقرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة من خلال تنفيذ صوبة زراعية على مساحة 1200 متر مربع وهى تعادل 5 أضعاف الصوب التقليدية.





وأوضح جبالى أن فكرة الصوب الزراعية من جذوع النخيل تعمد على إنشاء قوائم من جذوع النخيل بارتفاعات متساوية وهى لا تتكلف فى تأسيسها حوالى 900 جنيه كما يستخدم فيها مخلفات إطارات السيارات، وذلك لوضعها فوق رؤوس جذوع النخيل لتفادى تمزيق الأغطية البلاستيكية التى يتم وضعها فوق الصوبة وتتميز تلك الصوب أنها مسطحة وتسمح بزراعة أنواع أكثر من الزراعات فيها بجانب سهولة التحرك فيها وممارسة الأعمال الزراعية دون عوائق.





وأوضح الجبالى أنه بعد نجاح التجربة مبدئيا وجه المحافظ بتعميم و تدريب الوحدات المحلية علي تنفيذ تجربة إنشاء صوب زراعية من الخامات البيئه من مخلفات النخيل لكونها تساهم في التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وإعادة إستخدامها وتجنب مخاطر الحرائق الناتجة عنها كما أنها مثالية للشباب الراغب في إقامة مشروعات زراعية نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالصوب الزراعية التقليدية بنسبة تقترب من 70 %.





وأكد الجبالى أنه يجري حاليا تعميم مشروع الصوب الزراعية صديقة البيئة بكاف قري ومراكز المحافظة ، حيث تم تنفيذ مشروع للصوب الزراعية من مخلفات النخيل بقريه القصر بمركز الداخلة على مساحة 1400 م2 لزراعة الخضروات.





ولفت الي انه يجري حاليًا تنفيذ مشروع الصوب الزراعية صديقة البيئة بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة لزراعتها بالخضروات لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة فضلا عن توفير عشرات فرص العمل للشباب.





من جانبه أكد المهندس صبري محمد احمد المسؤل عن الصوب الزراعية صديقة البيئة بالمعصرة والتابعه للجمعية الخيرية ان الجمعية بالتعاون مع مؤسسة آفاق للتنمية قامت بتجهيز 16 صوبة زراعية من جذوع النخيل وذلك تسليمها للشباب بغرض توفير فرص عمل لهم وللقضاء علي البطالة فضلا عن توفير الخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين.



