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رياضة

ليفربول يحقق فوزا قاتلا على توتنهام ويصعد لصدارة البريميرليج

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق ليفربول انتصارًا هامًا على حساب توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.

وعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، فقد ليفربول الاستحواذ قليلًا، وحاول توتنهام عن طريق هاري كين التسجيل في الدقيقة 50 لكن كرته علت القائم.

وفي الدقيقة 57، سدد محمد صلاح كرة رائعة، لكن لوريس تصدى لها ببراعة، ليستمر بعدها اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين.

استمرت محاولات ليفربول بعد ذلك، وكان قريبًا للغاية من تسجيل هدف الانتصار عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 74، عندما سدد تسديدة رائعة، تصدى لها لوريس ثم العارضة وخرجت بعدها خارج الملعب.

هاري كين كاد أيضًا أن يسجل هدفًا لـ توتنهام في الدقيقة 80، لكن تسديدة جاورت مرمى أليسون ببعض سنتيمترات.

وفي الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة، أحرز فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول بضربة رأسية رائعة، مانحًا فريقه نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 28 في صدارة جدول الترتيب، وتوقف رصيد توتنهام عند 25 نقطة في المركز الثاني.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ويليامز - روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو

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