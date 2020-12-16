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أخبار العالم

عقب تلقيها لقاح فايزر .. إصابة ممرضة أمريكية بأعراض شديدة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:59 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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شريف سيد
تعرضت إحدى العاملات في مجال الرعاية الصحية في ولاية آلاسكا الأمريكية، لأعراض حساسية شديدة، عقب تلقيها لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن العاملة المصابة ظلت في المستشفى تحت الملاحظة، حيث هدأ الأمر عقب فترة وجيزة من علاجها بالإبينفرين. 

وقال مسئول في المستشفى إن العاملة، ليس لديها تاريخ مع الحساسية، لكنها تعرضت لأعراض تحسسية بعد 10 دقائق فقط من تلقيها لقاح فايزر الخاص بكورونا. 

وكانت الأعراض التي تعرضت لها العاملة الصحية الأمريكية، الإحمرار، وضيق التنفس. 

وأضافت المديرة الطبية لقسم الطوارئ في المستشفى، ليندي جونز، أن العاملة لا تزال متحمسة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، حيث أصبحت بصحة جيدة. 

وانطلقت أكبر حملة في تاريخ الولايات المتحدة للحصول على لقاح شركة فايزر الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 
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