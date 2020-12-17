ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مؤشرات تدل على ضعف الفتيس في السيارة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
يعد ناقل السرعة من أهم أجزاء السيارة المرتبطة بشكل مباشر بمحرك السيارة وسرعتها وأدائها على الطرقات.

وتوجد مؤشرات لتلف ناقل الحركة لا يعلمها قائد السيارة تجنبا لدفع الكثير من الأموال لإصلاحه أو استبداله.

وفي السطور التالية يقدم موقع "صدى البلد"، أبرز هذه المؤشرات لضعف ناقل الحركة في السيارة لتفادي الدخول في هذا الموقف من الأساس.

1- زيت ناقل الحركة وهو يختلف ناقل السرعة الأوتوماتيكية واليدوي في الخصائص وطريقة العمل، ولكن يجتمعوا على حاجتهم للزيت، وذلك من أجل ديناميكية نقل السرعات المختلفة.

2- يؤدي ارتفاع مؤشر ارتفاع مؤشر الـ RPM في عدادات السيارة إلى أعطال ، ولكن أبرزها على الإطلاق عن طريق وجود خلل، وعطل واضح في علبة التروس الميكانيكية.

3- من أهم الإشارات أيضا هو ضعف عزم السيارة على الطريق ، وتشير هذه العلامة أيضا إلى عدة اعطال أبرزها تأخر الصيانة الدورية وتغيير البوجيهات أو فلتر هواء السيارة، لذا يجب التأكد الأول من سلامة القطع السابق ذكرها

4- وجود خلل في سرعات السيارة خاصة في أوامر انطلاق السيارة وتوقفها، ويوجد أيضا اختلاف واضح في سرعة السيارة في أوقات مختلفة لا تهدر وقتا طويلا فيها واذهب لإصلاح ناقل السرعة قبل أن يتعرض للتلف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

احذر من إهمال زين ناقل الحركة في السيارة

تعرف على أشهر 8 أعطال فى سيارتك

تعرف على أبرز 10 مشكلات تواجه ناقل الحركة الأوتوماتيك

نصائح مهمة يجب معرفتها عن زيت ناقل الحركة

في خطوات.. تعلم قيادة السيارات الأوتوماتيك والمانيوال

مؤشرات تلف الفتيس المانيوال في السيارة

ترشيحاتنا

أديس أبابا تلعب بالنار.. تفاصيل هجوم ميليشيا إثيوبية على الجيش السوداني

22 سنة.. صدور أحكام قضائية على الفنان فضل شاكر

نشرة المرأة والصحة.. 15 ميزة صحية لفاكهة الكاكا..عشبة تعالج معظم أمراض العصر.. إطلالة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير

تحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

القاضية ممكن.. فيرمينو يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك توتنهام

ليفربول يحقق فوزا قاتلا على توتنهام ويصعد لصدارة البريميرليج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات

طريقة عمل سلطة نسواز من المطبخ المغربي.. خطوة بخطوة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل على الريق؟