مؤشرات تدل على ضعف الفتيس في السيارة

يعد ناقل السرعة من أهم أجزاء السيارة المرتبطة بشكل مباشر بمحرك السيارة وسرعتها وأدائها على الطرقات.





وتوجد مؤشرات لتلف ناقل الحركة لا يعلمها قائد السيارة تجنبا لدفع الكثير من الأموال لإصلاحه أو استبداله.





وفي السطور التالية يقدم موقع "صدى البلد"، أبرز هذه المؤشرات لضعف ناقل الحركة في السيارة لتفادي الدخول في هذا الموقف من الأساس.





1- زيت ناقل الحركة وهو يختلف ناقل السرعة الأ وتوماتيكية واليدوي في الخصائص وطريقة العمل، ولكن يجتمعوا على حاجتهم للزيت، وذلك من أجل ديناميكية نقل السرعات المختلفة.





2- يؤدي ارتفاع مؤشر ارتفاع مؤشر الـ RPM في عدادات السيارة إلى أعطال ، ولكن أبرزها على الإطلاق عن طريق وجود خلل، وعطل واضح في علبة التروس الميكانيكية.





3- من أهم الإشارات أيضا هو ضعف عزم السيارة على الطريق ، وتشير هذه العلامة أيضا إلى عدة اعطال أبرزها تأخر الصيانة الدورية وتغيير البوجيهات أو فلتر هواء السيارة، لذا يجب التأكد الأول من سلامة القطع السابق ذكرها



