جيري بينجتسون.. أول لاعب يرتدي كمامة خلال مباراة في تاريخ كرة القدم

أصبح جيري بينجتسون لاعب فريق كلوب أوليمبيا بطل هندوراس، أول لاعب كرة قدم يرتدي كمامة أثناء خوض المباراة.





وارتدى جيري بينجتسون غطاء الوجه "كمامة"، في المباراة التي خسرها فريقه أمام مونتريال إمباكت الكندي بهدف دون رد في مسابقة دوري أبطال أمريكا الشمالية.





وعلى الرغم من خسارة كلوب أوليميبا للمباراة 1-0 أمام الفريق الكندي الذي يقوده فنيًا، النجم الفرنسي السابق "تييري هنري"، لكنه تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد أن حقق الفوز 2-1 خارج ملعبه في لقاء الذهاب بدور الثمانية.





وتحدثت الصحف العالمية عن اللاعب جيري بينجتسون، لاعب فريق كلوب أوليمبيا، عقب ارتدائه قناع الوجه خلال خوض المباراة خوفا من تفشي فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن بينجستون ارتدى القناع لتجنب الإصابة بالفيروس؛ ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يرتدي قناعا خلال خوض المباراة.