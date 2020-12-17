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فن

بطولة محمد ثروت ومايا نصري.. 23 ديسمبر بدء عرض فيلم «ريما» بدور السينما

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:33 ص
فيلم ريما
فيلم ريما
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سعيد فراج
قررت الشركة المنتجة لفيلم "ريما" عرض الفيلم فى 23 ديسمبر الحالى وذلك بجميع دور العرض ليدخل قائمة الأفلام التى عرضت هذا العام. 

والفيلم بطولة كل من الفنان محمد ثروت، ومايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، وفراس سعيد، ومها نصار، وعلاء مرسى، وأحمد إمام، وآية سليم، ومنى جمال، بجانب ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، والفيلم من تأليف أحمد أنور، و إخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى حول فتاة صغيرة لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟.
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