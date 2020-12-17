تبناه واعتبره ابناً له.. فرس نهر يعض مالكه حتى الموت ويدفنه بالماء

أحب أن يقتني حيوانًا مختلفاً عن الجميع، فقرر أن يفتح حياته أمام فرس النهر، أحبه بشدة حتى أنه وصفه سابقًا بأنه "مثل الابن بالنسبة لي"، ولكن كان الأبن عاقاً وقُتل الرجل حتى الموت على يد فرس النهر حيوانه الأليف.





تم العثور على المزارع "ماريوس إلس" ميتًا في نهر بعد تعرضه للعض بشكل متكرر من قبل الحيوان الضخم ، الذي يزن أكثر من طن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





تبنى "إلس" من مقاطعة "فري ستيت" في جنوب إفريقيا، فرس النهر ، المسمى "همفري" وانتشرت لقطات له وهو يركب فرس النهر في وقت سابق من هذا العام.





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وتوفي يوم الأحد بعد أن جرفته الحيوانات البالغة من العمر ست سنوات في نهر فال بالقرب من منزله، وقال "إلس" البالغ من العمر 40 عامًا ، سابقًا إن "همفري" كان يستمع لأحاديثه ويستمتع باللعب معه.





وقال القتيل في السابق:"إنه أمر خطير بعض الشيء ، لكنني أثق به من قلبي أنه لن يؤذي أحدًا، ويمكنني السباحة معه. أذهب في الماء. هو يسمح لي بالوقوف على ظهره ، وأنا أمتطي ظهره مثل الحصان. يسبح معي"، ثم أضاف المزارع: "إنه مثل الابن بالنسبة لي".





كما أضاف:"هناك علاقة بيني وبين همفري وهذا ما لا يفهمه بعض الناس، وإنهم يعتقدون أنه لا يمكنك إقامة علاقة إلا بالكلاب والقطط والحيوانات الأليفة.. لكن لدي علاقة مع أخطر حيوان في إفريقيا".





وقال المتحدث باسم خدمة الإسعاف جيفري ويكس: "ذهب المسعفون على مكان الحادث ليجدوا أن الرجل قد عضه الحيوان عدة مرات، ومنذ فترة غير معلومة في المياه".



