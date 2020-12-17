هاجمه ومزق جسده.. كلب يقتل مراهقا بشراسة

لحظات ماساوية شديدة القسوة، تعرض لها طفل لم يتخطي ال 14 عام، عندما تعرض للهجوم من كلب عائلته لتنهي حياته للابد.





حيث قامت عائلة الطفل بشراء كلب اطلقو ا عليه اسم "جيرمان شيبرد" وذلك قبل ستة أشهر فقط.





وقالت الشرطة إن "ديون بوش" البالغ من العمر 14 عاما ، عضه كلب يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مزرعة حيث تقوم عائلته بتربية الحيوانات المختلفة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





فقد تعرض ديون للهجوم عندما ذهب إلى المزرعة لرعاية كلاب العائلة، والتي تقع في مكان قريب من مدينة "باتل ليك" الأمريكية، في حوالي الساعة 3 مساءً يوم 10 ديسمبر، وهناك وقع الحادث المأساوي.





وكتبت والدته المحطمة "جينيفر" على الإنترنت: "لا أستطيع أن آكل ، لا أستطيع النوم ، لا أستطيع التنفس، لقد مزقتني خسارة ابني ولا أعرف كم يمكنني تحمل هذا الألم".





فيما قال مكتب عمدة المقاطعة، إن الكلب الذي قتل ديون كان "عدوانيًا للغاية"، وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث تم التعامل بهدوء مع الكلب بناءً على طلب المالك وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.





ثم تم نقل الكلب إلى جامعة ولاية داكوتا الشمالية لإجراء تشريح، فيما أقام السكان المحليون على متن قطار وجبات لدعم عائلة بوش، وأضافت أم الضحية"الطعام رائع. يستمتع أشقاء ديون الثلاثة الباقون على قيد الحياة وعائلته التي جاءت لتهدئتنا.





وأنهت الأم المكلومة تصريحاتها، قائلة:"أحاول جاهدة أن أبقى قويا، أنا أحب أطفالي كثيرًا.. أريد فقط أن يعود ديون الحلو مرة أخرى".



