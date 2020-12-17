ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هاجمه ومزق جسده.. كلب يقتل مراهقا بشراسة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
لحظات ماساوية شديدة القسوة، تعرض لها طفل لم يتخطي ال 14 عام، عندما تعرض للهجوم من كلب عائلته لتنهي حياته للابد.

حيث قامت عائلة الطفل بشراء كلب اطلقو ا عليه اسم "جيرمان شيبرد" وذلك قبل ستة أشهر فقط.

وقالت الشرطة إن "ديون بوش" البالغ من العمر 14 عاما ، عضه كلب يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مزرعة حيث تقوم عائلته بتربية  الحيوانات المختلفة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

فقد تعرض ديون للهجوم عندما ذهب إلى المزرعة لرعاية كلاب العائلة، والتي تقع في مكان قريب من مدينة "باتل ليك" الأمريكية، في حوالي الساعة 3 مساءً يوم 10 ديسمبر، وهناك وقع الحادث المأساوي. 

وكتبت والدته المحطمة "جينيفر" على الإنترنت: "لا أستطيع أن آكل ، لا أستطيع النوم ، لا أستطيع التنفس، لقد مزقتني خسارة ابني ولا أعرف كم يمكنني تحمل هذا الألم".

فيما قال مكتب عمدة المقاطعة، إن الكلب الذي قتل ديون كان "عدوانيًا للغاية"، وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث تم التعامل بهدوء مع الكلب  بناءً على طلب المالك وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.

ثم تم نقل الكلب إلى جامعة ولاية داكوتا الشمالية لإجراء تشريح، فيما أقام السكان المحليون على متن قطار وجبات لدعم عائلة بوش، وأضافت  أم الضحية"الطعام رائع. يستمتع أشقاء ديون الثلاثة الباقون على قيد الحياة وعائلته التي جاءت لتهدئتنا.

وأنهت الأم المكلومة تصريحاتها، قائلة:"أحاول جاهدة أن أبقى قويا، أنا أحب أطفالي كثيرًا.. أريد فقط أن يعود ديون الحلو مرة أخرى". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قطة شجاعة تنقذ طفلا من فكي كلب شرس

عمره يوم واحد.. طفل حديث الولادة يفقد حياته بسبب هجوم وحشي من كلب

كانت نائمة بالقرب من والديها.. كلب ينهي حياة طفلة بـ مأساوية

خلال سنوات حكمه.. ترامب منع عادة عمرها أكثر من 100 عام داخل البيت الأبيض

بسبب هجوم كلب مفترس.. طفل 5 أعوام يصارع الموت بعد تعرضه لإصابات قاتلة

بلا رحمة .. امرأة تتخلص من كلبة بطريقة مرعبة ورجل ينقذها| صور

ترشيحاتنا

عمرها 104 أعوام.. معمرة تغادر المستشفى بعد تغلبها على كورونا في 14 يوما.. شاهد

قرارات عاجلة لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا

القضاء العسكري اللبناني يقضي بسجن فضل شاكر 22 سنة لإدانته بالإرهاب

«لعب عيال» ينتهي بجريمة قتل.. طفلة 5 أعوام تطلق النار على صديقتها بسبب مزحة

دعاء جبر الخواطر.. فيه إشراق الروح وإصلاح الأمور

تعرف على حكام مباريات اليوم وموعد اللقاءات

Advertisements

قرار جمهورى بالموافقة على قرض إضافى لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار

قرارات عاجلة لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا

رسائل صوتية تحرض طلاب أولى ثانوي على الإضراب عن الامتحانات التدريبية .. ووزير التعليم يرد

بعد الاعتراف بقصة حبهما.. تعرف على فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

عقوبات فورية للمخالفين.. تعرف على قرارات الحكومة الجديدة لمنع انتشار كورونا

تبناه واعتبره ابناً له.. فرس نهر يعض مالكه حتى الموت ويدفنه بالماء

سعر الذهب اليوم الخميس 17-12-2020

أخبار الفن.. فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين.. فضل شاكر خلف القضبان.. شبيهة ياسمين صبرى

بعد الحكم عليه بالحبس 22 عاما.. فضل شاكر من الغناء إلى خلف القضبان واتهامه بالإرهاب

تحقيقات طفل المرور.. المتهم: متعلم السواقة وسني 11 سنة وأبويا عارف إني باخد العربية

تحرك عاجل من الحكومة السودانية ضد الاعتداءات الإثيوبية

أخبار الرياضة| سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر يتواجد في غرفة خلع الملابس.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي.. وليفربول يحقق فوزا قاتلا على توتنهام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن

للتغلب على الملل.. كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء.. شاهد