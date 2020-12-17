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أخبار البلد

القوى العاملة : تعيين 53 شابًا بالقطاع الخاص.. والتفتيش على 299 منشأة بمطروح

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين  53  شابًا  من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابين من ذوى القدرات ،  من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 143  طالب عمل .

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية- فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر نوفمبر الماضي- أن المديرية قامت باستخراج 51 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وعقد 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 39 متدربًا .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 115 منشأة بنظام الدورى النهاري ، والقيام بـ 17 حملة ، وتحرير 18 محاضر سلامة وصحة مهنية ، والقيام بـ 5 ندوات توعية ،  وفى مجال تفتيش العمل  قامت بالتفتيش على 299 منشأة وتسجيل 21 مخالفة ،  بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.
 
 


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