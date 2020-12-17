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أخبار العالم

أرقام كارثية.. أمريكا تسجل 247 ألف إصابة جديدة بكورونا و3656 حالة وفاة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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شريف سيد
أعلنت الولايات المتحدة، عن تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا في البلاد، منذ ظهور فيروس كورونا يناير الماضي. 

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إنها سجّلت أمس الأربعاء 247 ألفًا و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

فيما سجلت الجامعة 3656 حالة وفاة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال يوم واحد، وهو ما يعد رقمًا كارثيًا. 

وبذلك تكون الولايات المتحدة قد سجلت ما يقرب من 17 مليون إصابة بالفيروس، و307 آلاف و501 حالة وفاة حتى الآن. 

وأعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن الولايات المتحدة ستمنح ترخيصا اليوم، الخميس، للقاح "موديرنا" المضاد لـ فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال  فاوتشي، لشبكة "CNBC" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، إن لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية "موديرنا" قد يحصل على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ في وقت مبكر من يوم الخميس. 

ويأتي هذا اللقاح إلى جانب لقاح مصرح به سابقا من شركتي فايزر- بيونتك، هذا الأسبوع، حيث يتم منحه  للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يكافحون الوباء ولكبار السن.
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