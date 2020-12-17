بإجمالي 90 مليون جنيه.. صرف الدفعة 145 من قروض مشروعات شباب الخريجين في الدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس على صرف الدفعة 145 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة نوفمبر 2020 وذلك بإجمالى مليون جنية موزعة على 12 وحده محلية بمراكز ومدن المحافظة .





جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضته زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة وذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر





وأضاف محافظ الدقهلية أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 52 شابًا وفتاة ( 27 من الذكور - 25 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم مضيفا ان بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 90.625 مليون جنيه استفاد منها 11890 شابًا وفتاة ( 5702 ذكور - 6188 إناث) .





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.





وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر .





فيما قرر أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، غلق 3 منشآت غذائية وإيقاف تشغيلها بقرى مركز أجا لعدم وجود تراخيص ونقص فى الاشتراطات الصحية، ولضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بها، وذلك بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن حملات المرور الميدانى للتفتيش ومراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بمركز ومدينة أجا.





فيما تم ضبط كميات من الأغذية وسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى لتغير فى خواصها الطبيعية، وتم تحرير 7 محاضر بالمخالفات تعلقت بمخالفات صحية وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى محاضر نظافة وبيئة لعدم تنفيذ اشتراطات صحية وبيئية ووجود خطر داهم على الصحة العامة.





كما تم سحب 7 عينات من السلع المعروضة للبيع وإرسالها للمعامل بمديرية الصحة لتحليلها.





وقرر المحافظ على الفور إحالة الوقائع بالمخالفات المشار إليها للنيابة العامة لإعمال شئونها وسرعة اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.





ووجه أيمن مختار، رئيس مركز ومدينة أجا بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية للغلق الإدارى للمنشآت المشار إليها.



