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أخبار العالم

طلب خاص لـ بايدن.. بوتين يكشف عن موقفه من الانتخابات الأمريكية وتأثير روسيا عليها

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:37 م
بوتين يكشف عن موقفه
بوتين يكشف عن موقفه من الانتخابات الأمريكية وتأثير روسيا علي
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دعاء أبوهشيمة
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن موقفه من الانتخابات الأمريكية وتأثير روسيا عليها، مؤكدا أن موسكو تعتبرها شأنا داخليا وليس لبلاده علاقة به.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، أعرب بوتين، خلال المؤتمر السنوي الكبير، عن أمله في أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بحل المشكلات في العلاقات الروسية الأمريكية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن"هناك محاولات مستمرة دائما لاتهام روسيا أنها تتدخل بالانتخابات الرئاسية في أمريكا وهي من ساعدت بتفوق ترامب على كلينتون".

وعن العلاقات بين موسكو وواشنطن قال بوتين: "العلاقات بين الدولتين أصبحت رهينة السياسة الأمريكية ونحن نسعى لإعادة العلاقات السابقة".

وأضاف: "هناك فائز جديد في واشنطن ونحن وجهنا التهاني له بالفوز وفي النهاية هذا الأمر هو شأن داخلي أمريكي".

كما كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن علاقة روسيا مع الغرب خلال أزمة فيروس كورونا، داعيا إلى رفع العقوبات الاقتصادية والقيود التجارية من البلدان التي تواجه صعوبات بسبب الوباء.

وأكد الرئيس الروسي أن خطوة رفع العقوبات ستكون مهمة لمواجهة الوباء في كل العالم.

ويعقد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، مؤتمره الصحفي السنوي الكبير وهو ملخص واقعي لهذا العام، وذلك عبر الفيديو من مقر الرئاسة في  نوفو أوغاريوفو، ضواحي موسكو في ظروف غير مسبوقة.

وقد تسببت جائحة الفيروس المستجد في تغيير المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي، والذي عادة ما يجمع عددا كبيرا من الصحفيين الروس والأجانب، لكن حدث هذا العام انتقل إلى المجال الافتراضي بسبب الاحتياطات المتعلقة بـ كوفيد-19.
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