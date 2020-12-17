بحوث الصحراء: المراعي الطبيعية تنقذ الحيوانات من الأعلاف المركزة.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد العزيز سالم أستاذ فسيولوجيا الحيوان بمركز بحوث الصحراء، إنه يتم العمل حاليا على إنتاج النباتات الطبيعية والتي تمثل أهمية كبيرة في غذاء الحيوان.





وأضاف سالم خلال برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه من شهر أكتوبر إلى فبراير يعتمد المربي في غذاء الحيوانات على نباتات المراعي الطبيعية، مشيرا إلى أنه إذا كان الموسم ممطر وطويل يعطى فرصة لفترة الرعي تمتد إلى 8 اشهر، وتوفر على المربي شراء الاعلاف المركزة.





وتابع أستاذ فسيولوجيا الحيوان بمركز بحوث الصحراء أنه في فترة التسعينيات كان هناك مليون ونصف المليون رأس، أما الان فيوجد 450 ألف رأس، قائلا: "نحاول أن نقوم بعملية اعادة تاهيل المراعي الطبيعية".





ونظم قسم الإنتاج النباتى بشعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء، دورة تدريبية تحت عنوان "الإنتاج النباتي المستدام تحت الظروف الصحراوية المصرية، أولا: تحت ظروف الإجهاد المائي والجفاف" ، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى والدكتور عبد الله قاسم زغلول - رئيس مركز بحوث الصحراء.





وأكد زغلول أن الصحاري المصرية واحدة من أكثر الصحاري في العالم التي تعاني من ندرة المياه و الإجهادات البيئية المختلفة التي تجعل من الإستثمار الزراعي نشاطا إقتصاديا محفوفا بالمخاطر مالم تراعي الأسس العلمية لجعل هذا الإستثمار آمنا ومربحًا ومستداما في نفس الوقت.

‏وأضاف أن المحاور الرئيسية للدورة إشتملت على عدة موضوعات هامة ومنها، التركيب المحصولي الأمثل تحت ظروف الجفاف والمعاملات الزراعية المثلي تحت ظروف الجفاف، الأصناف النباتية الجديدة المناسبة لتلك الظروف وكذلك المحاصيل غير التقليدية. أيضا تشتمل على كيفية التغلب علي تدهور الإنتاجية وجودة الثمار بإضافة قيمة إقتصادية للمنتج الزراعي من خلال تكنولوجيات التصنيع الزراعي.

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من ناحيتها قالت د فاطمة أحمد - رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز أن هذه الدورة التدريبية تهدف أيضا إلى التعريف بالقحولة والجفاف والإجهاد المائي وعلاقتهم بأهداف التنمية المستدامة 2030، والربط بين الإنتاج الزراعي المستدام ومكافحة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية وحفظ التنوع الوراثي بالصحاري المصرية. كذلك تطبيق أفضل حزم الممارسات الزراعية من أجل تحقيق الإنتاج المستدام للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر وبساتين الفاكهة تحت هذه الظروف.



