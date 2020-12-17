الولايات المتحدة تحصل على 8 ملايين جرعة من لقاحات كورونا الأسبوع المقبل

أعلن مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، بريت جيروير، عن شحن 7.9 مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الولايات في الأسبوع المقبل، في حالة منحه ترخيص الاستخدام الطارئ.





ونقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن جيروير : "اليوم، يمكن أن نقول ما لم نقله من قبل، فإن نهاية الجائحة بدأت تظهر في الأفق"، وذلك مع الموافقة على استخدام لقاحين، هما فايزر وموديرنا.





وتابع المسئول الأمريكي: "إذا تم منح لقاح موديرنا حق الاستخدام الطارئ، سيتم شحن 7.9 مليون جرعة على متن سفينة شحن إلى الولايات الأسبوع المقبل".





وكانت الصحة الأمريكية، أعلنت أمس الأربعاء، عن إرسال 2 مليون جرعة من لقاح فايزر، و 5.9 مليون جرعة من لقاح موديرنا الأسبوع المقبل إلى الولايات الأمريكية، في حالة إجازة استخدام لقاح موديرنا.



