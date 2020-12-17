مقاول ترميم سدود: مشروع إعادة تأهيل الآبار الرومانية مثمر.. فيديو





وأضاف رافح خلال تصريحات له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد، أن هناك مشروع إعادة تأهيل وإنشاء الأبيار الرومانية هو مشروع مثمر ويأخذ حيزا كبيرا من الآبار الرومانية والتي تتعدى الـ 1000 متر.





وتابع مقاول ترميم السدود أن الآبار الرومانية تكون مربعة الشكل وتكون في مجرى سيل ويحفرون بكميات كبيرة والتي قد تصل إلى 2500 متر .









وأكد محافظ مطروح السابق اللواء مجدى الغرابلى حرص المحافظة على الاستفادة من مياه الأمطار واحتجازها خلف السدود فى الوديان أو تخزينها في خزانات عملاقة وآبار مع تطهيرها أول باول لاستخدامها فى رى الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات جميع الجهات المعنية كمركز بحوث الصحراء ومديريتي الزراعة والري ومنظمة إيفاد التابعة للأمم المتحدة فى تنفيذ خطة شاملة للتنمية الزراعية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وبرنامج تحسين سبل العيش يقومان حاليا بتنفيذ تطهير 100 بئر روماني لحصاد مياه الأمطار بمناطق عمل الجهاز جنوب سيدى براني، ومركز السلوم بمناطق بق بق، وأبوزريبة، والرابية الغربية، والرابية الوسطى بالإضافة إلى الرابية الشرقية للاستفادة منها فى الزراعة والشرب وتربية المواشي بتلك المناطق.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمحافظة لبدء تطهير 100 بئر روماني ضمن أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار، حيث تم استلام 25 بئرا رومانيا منها بعد تطهيرها بمناطق الرابية الغربية والرابية الشرقية والرابية الوسطى كمرحلة أولى.

قال نور عمر رافح مقاول ترميم سدود، إنه يوجد في منطقة الآبار بئر مردوم تجتمع عليه القبائل العربية التي كانت موجودة ويعيشون عليه وكان لديهم الأغنام والماشية.