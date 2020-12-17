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أخبار العالم

البحرين تسجل 143 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:26 م
البحرين تسجل 143
البحرين تسجل 143 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وسجلت الوزارة 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك بعد إجراء فحوصات بلغ عددها 9857، ما أظهر تسجيل 143 حالة قائمة جديدة منها 84 حالة لعمالة وافدة، و 47 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 12 حالة قادمة من الخارج.

وحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، سجلت الوزارة 156 حالة تعافي جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء في البحرين 87846.

فيما بلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 11 حالة، وسجلت الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 26 حالة، في حين أن 1537 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 1548 حالات قائمة.
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