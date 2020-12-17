أحمد أمين: شربت سجائر بقدونس ناشف في مسلسل ما وراء الطبيعة

كشف الفنان أحمد أمين ، كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة، بعد النجاح الكبير الذي حققه وردود الفعل الطيبة تجاهه.





وقال أحمد أمين في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي":" شربت سجائر اعشاب في مسلسل ما وراء الطبيعة وكانت عبارة عن سجائر بقدونس ناشف وليست سجائر حقيقية".





وأضاف أحمد أمين:" انا لسه مطلع الشتوي وقررت أجي باللبس ده"، وردت الإعلامية منى الشاذلي قائلة:" أناقة ولياقة تسير مع الطبيعة".





وأضاف أحمد أمين:" انا تخنت 14 كيلو بعد مسلسل ما وراء الطبيعة وأثناء تصوير المسلسل كان وزني 80 كيلو، وبعد انتهاء تصوير المسلسل قررت تناول الطعام براحتي ".





وأكمل أحمد أمين:" كان لديه إحساس بأن يشعر الجمهور بالمجهود المبذول في مسلسل ما وراء الطبيعة ولكنه لم يتوقع حجم انتشار المسلسل وحجم التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف أحمد أمين ، :" سمعت 6 أغاني معمولين عن ما وراء الطبيعة من الجمهور".





وتابع أحمد أمين:" المسلسل مبني على روايات الدكتور أحمد خالد توفيق التي قرأها 15 مليون شخص وأنا من أشد المعجبين بالدكتور احمد خالد توفيق".