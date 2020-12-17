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توك شو

أحمد أمين: شربت سجائر بقدونس ناشف في مسلسل ما وراء الطبيعة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:49 م
احمد امين
احمد امين
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هاني حسين
كشف الفنان أحمد أمين، كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة، بعد النجاح الكبير الذي حققه وردود الفعل الطيبة تجاهه.

وقال أحمد أمين في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي":" شربت سجائر اعشاب في مسلسل ما وراء الطبيعة وكانت عبارة عن سجائر بقدونس ناشف وليست سجائر حقيقية".

وأضاف أحمد أمين:" انا لسه مطلع الشتوي  وقررت أجي باللبس ده"، وردت الإعلامية منى الشاذلي قائلة:"   أناقة ولياقة تسير مع الطبيعة".

وأضاف أحمد أمين:"  انا تخنت 14 كيلو بعد مسلسل ما وراء الطبيعة وأثناء تصوير المسلسل كان وزني 80 كيلو، وبعد انتهاء تصوير المسلسل  قررت تناول الطعام براحتي ".

وأكمل أحمد أمين:"  كان لديه إحساس بأن يشعر الجمهور بالمجهود المبذول في مسلسل ما وراء الطبيعة ولكنه لم يتوقع حجم انتشار المسلسل وحجم التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أحمد أمين ، :" سمعت 6 أغاني معمولين عن ما وراء الطبيعة من الجمهور".

وتابع أحمد أمين:"  المسلسل مبني على روايات الدكتور أحمد خالد توفيق  التي قرأها 15 مليون شخص وأنا من أشد  المعجبين بالدكتور احمد خالد توفيق".
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