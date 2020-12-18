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حوادث

النصاب الصغير.. طالب يتسول عبر الفضائيات لجمع أموال بحجة مساعدات إنسانية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت مباحث الأموال العامة بمحافظة الدقهلية، من ضبط طالب بكلية الشريعة والقانون، تخصص فى جمع مبالغ مالية بإدعاء تبرعات لحالات إنسانية، دون تصريح.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود معلومات عن شاب طالب جامعي، إلى مباحث الأموال العامة، جمع تبرعات من خلال إحدى القنوات الفضائية.

بتقنين الإجراءات، تبين أن الطالب"حمزة. م. ح .، 25 عاما، طالب بالفرقة الرابعة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، فرع تفهنا الأشراف، وصاحب محل للتجارة، ومقيم ليسا الجمالية، وبحوزته هاتف محمول ولاب توب ومبلغ 29 ألف جنيه 

واعترف المتهم بطلب تبرعات لحالات إنسانية من خلال برنامج على قناة فضائية، وتلقى تبرعات من دول عربية والأجنبية بالعملات الأجنبية على حسابه الشخصي بفرع المنزلة، وشركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال.

وجاء ذلك مخالفا لأحكام القانون 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصري والنقد والقانون رقم 149 والذي يحذر من جمع التبرعات دون الحصول على الموافقة.
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