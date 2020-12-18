نجاح المهمة الصينية في جلب أول عينات من القمر منذ 45 عاما.. صور

هبطت الكبسولة الصينية بنجاح على الأرض، لتنهي بذلك الصين مهمتها رسميا، بجلب صخور وعيات من سطح القمر جديدة بعد غياب هذه العينات عن الأرض لمدة 45 عاما.





وفقا لصحيفة ديلي ميل الصينية، تم تخزين صخور القمر والتربة على متنها في أول مهمة لاستعادة عينات من القمر منذ مشروع Luna 24 التابع للاتحاد السوفيتي في عام 1976، و قامت الكبسولة الفضائية ووزنها 661 رطلًا بالعودة للغلاف الجوي للأرض، وبدت الكبسولة مضيئة في السماء عند عودتها وكأنها نجم شهاب ذو ذيل أبيض طويل، وتم رصدها ومشاهدتها في الصباح الباكر.





وانتقل الباحثون إلى موقع الهبوط لإجراء مزيد من التحقيق حول الكبسولة وسيتم نقلها إلى موقع في بكين لفتح العينات المسجلة، وبهذه المهمة ، أصبحت الصين الدولة الثالثة فقط التي استعادت عينات من القمر.





يُعتقد أن الصخور التي تم جمعها حديثًا أصغر بمليارات السنين من تلك التي حصلت عليها في وقت سابق الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق ، مما يوفر رؤى جديدة حول تاريخ القمر والأجسام الأخرى في النظام الشمسي.





سيتم أخذ بعض العينات إلى مكان تخزين بديل في شاوشان ، مكان ولادة الرئيس ماو، ويقال إن المسؤولين اختاروا هذا تكريمًا لرغبته في جلب عينات من القمر إلى المكان ذات يوم، وتلك العينات هي جزء من القمر يُعرف باسم Oceanus Procellarum ، أو Ocean of Storms ، بالقرب من موقع يُدعى Mons Rumker يُعتقد أنه كان بركانيًا في العصور القديمة.





وسيساعد عمر الصخور والتربة، العلماء على سد فجوة في المعرفة حول تاريخ القمر بين ما يقرب من مليار وثلاثة مليارات سنة مضت ، كما قال براد جوليف ، مدير مركز ماكدونيل لعلوم الفضاء في جامعة واشنطن في المدينة الأمريكية سانت لويس، متابعا إنهم قد يقدمون أيضًا أدلة على توفر الموارد المفيدة اقتصاديًا على القمر مثل الهيدروجين والأكسجين المركز.





سيتم فتح محتوى الكبسولة بعد قيامها برحلة إلى بكين، وكانت الخطة هي جمع 4.41 رطل من العينات ، على الرغم من أن الكمية التي تم جمعها في النهاية لم يتم الكشف عنها بعد، ولكن قال المسؤولين، أنه سيتم تقسيم العينات إلى مسارات مختلفة ، وسيذهب البعض إلى المتاحف العامة مما يسمح للناس بلمس العجائب الكونية والإعجاب بها عن قرب مع تخزين بعض العينات للدراسة.





أما المسبار الذي يرفع العلم الصيني فقد توقف عن العمل، حيث تم استخدامه كمنصة إطلاق للمركبة الصاعدة التي تحمل عينات الصخور والغبار، من قاعدة إطلاق في مقاطعة جزيرة هاينان جنوب الصين في 23 نوفمبر في مهمة من المتوقع أن تستمر 23 يومًا، ويعد هذا ثالث هبوط ناجح للصين على سطح القمر ولكنه الوحيد الذي ينطلق مرة أخرى من القمر.





وسيساعد العلماء على فهم المشكلات التي يمكن أن تؤثر على القمر، مع إرسال البيانات المستخلصة لجهات إقامة البشر الطويلة على القمر في المستقبل، وكان القمر محور تركيز خاص لبرنامج الفضاء الصيني، الذي يقول إنه يخطط لهبوط البشر هناك وربما بناء قاعدة دائمة، ولكن لم يعلن المسؤولون الصينيون عن أي جدول زمني أو تفاصيل أخرى.