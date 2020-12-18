رغم ارتفاعه عالميا.. مصر تنجح في خفض معدلات الفقر خلال 2020.. تفاصيل





وأضاف السيد لـ"صدى البلد" أن الحكومة بذلت جهود لتخفيف على الطبقات الاكثر احتياجا من خلال تنفيذ حزمة واسعه من برامج الحماية الإجتماعيه هي الأكبر في تاريخ مصر حيث إستهدفت الدولة زيادة الإستثمارات العامة الى 595 مليار جنيه .



وتابع: "عملت الدولة على التوسع في برامج الحماية الإجتماعيه ليصبح حجم الدعم المقدم في الموازنه العامه لعام 2019 / 2020 ( 327 مليار جنيه ) وزياده حجم الأفراد الذين يتمتعون ببرامج الحماية وعلي رأسها تكافل و كرامة الذين بلغ عددهم 3.5 مليون مواطن و زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني فضلا عن مشروعات البنية التحتية التي ساعدت علي إمتصاص أعداد البطالة بشكل كبير لتنخفض إلي 9 % بدلًا من 14 % خلال السبع سنوات الماضية.



وأشار السيد ، الى نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي التي اتبعته مصر خلال الفتره من 2016 / 2019 و الذي ساعد علي جذب إستثمارات اجنبية مباشرة تجاوزت 9.5 مليار دولار خلال العام الماضى .



واوضح السيد ، أن الدولة حرصت على خفض معدل التضخم ليصبح فى حدود 4.5% شهرياُ ، ونحو 7 % سنويا وهي نسب ساعدت تخفيض معدلات الفقر و القدرة علي شراء الاحتياجات الأساسية بالاضافة الى تخفيض معدلات البطالة حيث استطاعت الدولة توفير أكثر من 5 مليون فرصه عمل من خلال المشروعات القوميه و البنية التحتية ، وخصصت جزء كبير من الإستثمارات و المناطق الصناعية الجديده لصعيد مصر المخافظات الأكثر فقرًا لزيادة النمو.



جدير بالذكر أن نسبة الفقر تراجعت في الوجه القبلي الى 48 % مقابل 52.5 % عام 2017/ 2018 كمأ أن نسبة الفقر المدقع ( المطلق ) تراجعت لتحقيق نسبة 4.5 % خلال العام 2019 / 2020 مقابل 6.2 % خلال عام 2017 / 2018.



ويعيش أكثر من حوالى 736 مليون شخص حول العالم تحت خط الفقر. أقرأ ايضا .. خطة تطوير شاملة للقطاع.. الحكومة تنفي خصخصة مصانع الغزل والنسيج وأضاف السيد لـ"صدى البلد" أن الحكومة بذلت جهود لتخفيف على الطبقات الاكثر احتياجا من خلال تنفيذ حزمة واسعه من برامج الحماية الإجتماعيه هي الأكبر في تاريخ مصر حيث إستهدفت الدولة زيادة الإستثمارات العامة الى 595 مليار جنيه .وتابع: "عملت الدولة على التوسع في برامج الحماية الإجتماعيه ليصبح حجم الدعم المقدم في الموازنه العامه لعام 2019 / 2020 ( 327 مليار جنيه ) وزياده حجم الأفراد الذين يتمتعون ببرامج الحماية وعلي رأسها تكافل و كرامة الذين بلغ عددهم 3.5 مليون مواطن و زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني فضلا عن مشروعات البنية التحتية التي ساعدت علي إمتصاص أعداد البطالة بشكل كبير لتنخفض إلي 9 % بدلًا من 14 % خلال السبع سنوات الماضية.وأشار السيد ، الى نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي التي اتبعته مصر خلال الفتره من 2016 / 2019 و الذي ساعد علي جذب إستثمارات اجنبية مباشرة تجاوزت 9.5 مليار دولار خلال العام الماضى .واوضح السيد ، أن الدولة حرصت على خفض معدل التضخم ليصبح فى حدود 4.5% شهرياُ ، ونحو 7 % سنويا وهي نسب ساعدت تخفيض معدلات الفقر و القدرة علي شراء الاحتياجات الأساسية بالاضافة الى تخفيض معدلات البطالة حيث استطاعت الدولة توفير أكثر من 5 مليون فرصه عمل من خلال المشروعات القوميه و البنية التحتية ، وخصصت جزء كبير من الإستثمارات و المناطق الصناعية الجديده لصعيد مصر المخافظات الأكثر فقرًا لزيادة النمو.جدير بالذكر أن نسبة الفقر تراجعت في الوجه القبلي الى 48 % مقابل 52.5 % عام 2017/ 2018 كمأ أن نسبة الفقر المدقع ( المطلق ) تراجعت لتحقيق نسبة 4.5 % خلال العام 2019 / 2020 مقابل 6.2 % خلال عام 2017 / 2018.ويعيش أكثر من حوالى 736 مليون شخص حول العالم تحت خط الفقر.

تسببت جائحة كورونا فى سقوط 100 مليون شخص حول العالم فى براثن الفقر، بسبب تباطؤ النمو الأقتصادى العالمى الذى وصل إلى 0.5 % وتراجع حركه التجارة العالمية التى أنكمشت من 19.5 ترليون دولار خلال عام 2019 لتصبح 13.6 تريليون دولار فى عام 2020 أى إنخفاض يتجاوز 33% وهو يعنى ارتفاع معدلات البطالة عالميًا وزيادة أعداد من يعانون من الفقرعلى مستوى العالم لا سيما فى الدول التى تأثرت سلبًا بسبب الوبلء ولم يكن لديها خطط لمواجهة مثل هذه الأزمات والكوارث .قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الدولة اتخذت العديد من الاجراءات التى ساعدت علي تخفيض معدلات الفقر رغم أزمة فيروس كورونا و رغم تزايد أعداد الفقر علي المستوي العالمي خلال عام 2020 .وذكر السيد، أن معدلات الفقر في مصر تراجعت خلال 2019 / 2020 لتصبح 29.7 % مقارنة 32.5 % خلال عام 2017 / 2018 ، مدعوما بارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة علي مستوي الجمهورية ليصبح 14.4 % كحد أدني 69 الف جنيه يؤكد أنه مع سعي الدولة لتحقيق الإصلاح الإقتصادي لم تغفل عن دورها في تخفيض ومعالجه آثار إجراءات الاصلاح علي الفئات الأقل دخلًا.