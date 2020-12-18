ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تؤدي صلاة الاستسقاء بجميع مساجدها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:31 م
صلاة الاستسقاء في
صلاة الاستسقاء في الإمارات
Advertisements
محمود نوفل
شهدت اليوم جميع مساجد ومصليات الامارات صلاة الاستسقاء التي أداها المصلون بمشاركة واسعة في جميع المدن والأحياء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورنا. 

جاء ذلك تلبية لتوجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  بإقامة صلاة الاستسقاء.

ودعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والابتهال والرجوع إلى الله سبحانه، لينعم بفضله وإحسانه بالغيث المدرار على أنحاء البلاد.

كما  أدى  الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم صلاة الاستسقاء في جامع حجي محيل الكعبي بمدينة مصفوت ..وذلك تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلبية لدعوة  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  إلى إقامة صلاة الاستسقاء اليوم في جميع مساجد الدولة.

وأدى الصلاة إلى جانبه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتناول فضيلة الشيخ جمعة سعيد الكعبي امام وخطيب في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان - الذي أم المصلين - في خطبته أحكام صلاة الاستسقاء التي تؤدى عند انحباس المطر .. وأوصى المصلين بتقوى الله حق تقاته والتقرب إليه بالتوبة النصوح والإلحاح في الدعاء والتقرب بالأعمال الصالحة ..داعيا الله العلى القدير أن يغيث العباد والبلاد.

وقال إن الماء نعمة من أعظم نعم الله وهو من اسباب استمرار الحياة ..مؤكدا أمن من أسباب نزول المطر كثرة الاستغفار وأن الله تعالى أمر عباده بأن يلجؤوا إليه ويتضرعوا له ..فاللهم اجعلنا لك مستغفرين وعلى امرك مستقيمين واجعلنا يا ربنا ممن دعاك فاجبته وسألك فاعطيته وتاب إليك فقبلته واستسقاك فأغثته وان أعظم ما يتقرب به المرء للغفور الرحيم كثرة التوبة والاستغفار.

ورفع الامام والمصلون في ختام الدعاء أكف التضرع الى الله تعالى أن ينزل الغيث رحمة بالعباد وأن يسقى به العباد والبلاد وينبت الزرع بالارض وأن يكون غيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار وان يسبقنا من بركات السماء وينبت لنا الزرع من بركات الارض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صلاة الاستسقاء.. عدد ركعاتها وكيفية أدائها

ازدحام شديد في المسجد الحرام لهذا السبب.. صور

بعد دعوة الملك سلمان.. أمير مكة يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام

دعاء صلاة الاستسقاء وكيفيتها وعدد ركعاتها

دعاء صلاة الاستسقاء ووقت أدائها

متى صلاة الاستسقاء وحكم أدائها للنساء

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للغة العربية.. غرامة 10 آلاف جنيه لغير الملتزمين بها.. مشروع قانون

التوتر يتصاعد.. تحركات عاجلة من الجيش السوداني ردا على قصف إثيوبي

متنمر بتاع سلاح .. تحقيقات النيابة تكشف اعترافات طفل المرور

سلبية مسحة محمود صابر تنقذ منتخب الشباب من الانسحاب أمام تونس

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز

مفاجأة في اختيارات عبدالله السعيد للأفضل في العالم 2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عديدة لتناول البليلة قبل النوم.. وطريقة تحضيرها

بعد وفاته بكورونا.. قصة رئيس بوروندي السابق المحكوم عليه بالسجن

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها