الإمارات تؤدي صلاة الاستسقاء بجميع مساجدها

شهدت اليوم جميع مساجد ومصليات الامارات صلاة الاستسقاء التي أداها المصلون بمشاركة واسعة في جميع المدن والأحياء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورنا.





جاء ذلك تلبية لتوجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإقامة صلاة الاستسقاء.





ودعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والابتهال والرجوع إلى الله سبحانه، لينعم بفضله وإحسانه بالغيث المدرار على أنحاء البلاد.





كما أدى الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم صلاة الاستسقاء في جامع حجي محيل الكعبي بمدينة مصفوت ..وذلك تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلبية لدعوة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى إقامة صلاة الاستسقاء اليوم في جميع مساجد الدولة.





وأدى الصلاة إلى جانبه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.





وتناول فضيلة الشيخ جمعة سعيد الكعبي امام وخطيب في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان - الذي أم المصلين - في خطبته أحكام صلاة الاستسقاء التي تؤدى عند انحباس المطر .. وأوصى المصلين بتقوى الله حق تقاته والتقرب إليه بالتوبة النصوح والإلحاح في الدعاء والتقرب بالأعمال الصالحة ..داعيا الله العلى القدير أن يغيث العباد والبلاد.





وقال إن الماء نعمة من أعظم نعم الله وهو من اسباب استمرار الحياة ..مؤكدا أمن من أسباب نزول المطر كثرة الاستغفار وأن الله تعالى أمر عباده بأن يلجؤوا إليه ويتضرعوا له ..فاللهم اجعلنا لك مستغفرين وعلى امرك مستقيمين واجعلنا يا ربنا ممن دعاك فاجبته وسألك فاعطيته وتاب إليك فقبلته واستسقاك فأغثته وان أعظم ما يتقرب به المرء للغفور الرحيم كثرة التوبة والاستغفار.



