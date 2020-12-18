تشكيل إنبي ومصر المقاصة قبل لقاء اليوم بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة انبي علي استاد المقاولون العرب في ختام الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز





وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالي :

حراسة المرمى: محمود حمدى الدفاع: رجب عمران وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومروان حمدي وهشام محمد الهجوم: باولن فوافي وصلاح عاشور

ويدخل مصر المقاصة اللقاء بقيادة إيهاب جلال بدون نقاط بعد خسارته الجولة الافتتاحية امام الأهلي كذلك الحال بالنسبة لانبي بقيادة حلمي طولان حيث لا يمتلك الفريق البترولي أي نقطة بعد خسارته الجولة الاولي امام اسوان.





واختتم المقاصة تدريباته أمس استعداد للقاء وشرح جلال بعض الجمل الفنية لتنفيذها خلال اللقاء .. في المقابل اختتم انبي تدريباته امس وقام طولان بمعالجة بعض الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه في المباراة الماضية .





علي جانب اخر أعلن حلمي طولان تشكيل انبي كالتالي :