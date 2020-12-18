تونس تعلن عن إحباط هجوم إرهابي لتنظيم داعش

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة تونس وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تمكّنت بعد عملية نوعية إستباقية، وبناء على معلومات استخبارتية من كشف عنصر إرهابي عملياتي بايع ما يسمى تنظيم "داعش" الإرهابي كان يُخطط لتنفيذ عملية نوعية بتونس.





وقالت الداخلية التونسية، إنه بعد القبض والتحقيق على العنصر الإرهابي، اعترف بتلقيه دروسا معمقة في كيفية صنع المتفجرات والمواد السامة عبر تقنية التواصل عن بعد، وشروعه في القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية نوعية وشيكة على شاكلة "الذئاب المنفردة"، بعد توفير المستلزمات الضرورية لذلك، إلا أن الإسراع بإيقافه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابية، وفقًا لما نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.





وأضافت الداخلية التونسية أنّه خلال ذات العملية الأمنية، تم حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات وأجهزة الإلكترونية مختلفة.