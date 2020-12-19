الأزهر: 25010 طلاب حولوا من التربية والتعليم إلى معاهدنا هذ العام

أعلن الأزهر الشريف، عن وجود إقبال كبير على الالتحاق بالتعليم الأزهري وانخفاض شديد في تحول طلابه للتربية والتعليم في العام الحالي.





وذكر الأزهر الشريف، في بيان، أن عام 2020 شهد اقبالا ملحوظا في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام في مرحلة رياض الأطفال (128978) طفلًا، بزيادة (17298) طفلًا عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي عدد التلاميذ المقبولين هذا العام في الصف الأول الابتدائي (237520) تلميذًا، بزيادة (44617) تلميذًا عن العام السابق.





كما لوحظت زيادة في نسب تحويلات الطلاب من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المحولين هذا العام من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية (25010) طالبا، بزيادة بلغت (11592) طالب عن العام السابق، في حين تقلصت أعداد الطلاب المحولين هذا العام من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي بمقدار (11027) طالب عن العام السابق.









اعتماد المعاهد الأزهرية في جودة التعليم