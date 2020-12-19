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ديني

الأزهر: 25010 طلاب حولوا من التربية والتعليم إلى معاهدنا هذ العام

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:06 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف، عن وجود إقبال كبير على الالتحاق بالتعليم الأزهري وانخفاض شديد في تحول طلابه للتربية والتعليم  في العام الحالي.

وذكر الأزهر الشريف، في بيان، أن عام  2020 شهد اقبالا ملحوظا في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام في مرحلة رياض الأطفال (128978) طفلًا، بزيادة (17298) طفلًا عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي عدد التلاميذ المقبولين هذا العام في الصف الأول الابتدائي (237520) تلميذًا، بزيادة (44617) تلميذًا عن العام السابق.

كما لوحظت زيادة في نسب تحويلات الطلاب من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المحولين هذا العام من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية (25010) طالبا، بزيادة بلغت (11592) طالب عن العام السابق، في حين تقلصت أعداد الطلاب المحولين هذا العام من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي بمقدار (11027) طالب عن العام السابق.


اعتماد المعاهد الأزهرية في جودة التعليم
بدورها أصدرت "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" قرارا باعتماد (127) معهدا أزهريا من إجمالي (134) تم زيارتها من قبل الهيئة، وذلك بنسبة اعتماد غير مسبوقة قدرها 95% من إجمالي عدد المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد، بموجب القرار رقم 200 لسنة 2020 لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى اعتماد 41 معهدا لرياض الأطفال من إجمالي 42 معهدا بنسبة 98%، و50 معهدا ابتدائيا من إجمالي 55 معهدا بنسبة 91%، و28 معهدا إعداديا من إجمالي 30 معهدا بنسبة 93% ، بالإضافة لاعتماد عدد (7) معاهد ثانوية من إجمالي (7) معاهد وبنسبة 100%، وبنسبة اعتماد مئوية إجمالية قدرها 95% من إجمالي عدد المعاهد المتقدمة للاعتماد،  ونسبة صفر % رفض اعتماد، في سابقة هي الأولى، تؤكد على ما تتمتع به المعاهد الأزهرية من التزام بمختلف معايير الجودة في العملية التعليمية بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
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