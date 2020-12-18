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حوادث

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة في بني سويف

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:33 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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محمد عبدالحليم
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة،اليوم الجمعة، من ضبط عاطل بحوزته حشيش وشادو ومبلغ مالي.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من العميد أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام عاطل بترويج للمواد المخدرة والذى وجه بسرعة ضبطه على الفور.

وتمكن الرائد أحمد النبوي، رئيس مباحث القسم يعاونه النقيبين خالد هنداوي وأحمد فهمي معاونا مباحث القسم من ضبطه وتبين أنه " م. ج. م" وشهرته محمود توهان 23 سنة عاطل ومقيم بندر بني سويف، وسبق ضبطه في سرقة متنوعة عام 2018 بالتردد علي دائرة القسم لترويج المواد المخدرة وبيعها لعملائه.

وبتفتيشه عثر معه علي 25 صباع حشيش و10 تذاكر شادو و1000 جنيه ودراجة نارية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار والدراجة النارية للتوزيع علي عملائه.
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