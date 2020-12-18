ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة في بني سويف

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة،اليوم الجمعة، من ضبط عاطل بحوزته حشيش وشادو ومبلغ مالي.





تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من العميد أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام عاطل بترويج للمواد المخدرة والذى وجه بسرعة ضبطه على الفور.





وتمكن الرائد أحمد النبوي، رئيس مباحث القسم يعاونه النقيبين خالد هنداوي وأحمد فهمي معاونا مباحث القسم من ضبطه وتبين أنه " م. ج. م" وشهرته محمود توهان 23 سنة عاطل ومقيم بندر بني سويف، وسبق ضبطه في سرقة متنوعة عام 2018 بالتردد علي دائرة القسم لترويج المواد المخدرة وبيعها لعملائه.



