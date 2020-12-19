ضمن احتفالها بالعيد القومى... وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف الأول لجامعة بورسعيد غدا

تشارك جامعة بورسعيد احتفالات المحافظة هذا العام فى ظل رئاسة الدكتور ايمن ابراهيم للجامعة بشكل جديد من خلال تنظيم ملتقى توظيفى كبير تحت رعاية وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ويستقبل اليوم اللواء عادل الغضبان، الوزير محمد سعفان فى زيارة رسمية لمدة يومين.

وتبدأ الزيارة بالاستقبال بديوان عام المحافظة، يعقبها التوجه إلى المركز الثقافي ببورسعيد، لعقد مؤتمر فى العاشرة صباحً العقد مؤتمر مع اصحاب الحرف

يأتى الملتقى التوظيفى تحت إشراف الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤن التعليم والطلاب والخريجين، وذلك لتوفير فرص عمل بمعظم التخصصات "مهندسين - كيميائيين - محاسبين - وظائف إدارية " ومهندسين بترول ومعلمين بمختلف التخصصات والوظائف الإدارية فضلًا عن العديد من الوظائف وفرص للعمل للشباب ببورسعيد.

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واكد الدكتور جلال سالم ان الملتقى يتم تنظيمه بحضور ممثلى الشركات والمؤسسات التى تنظم العديد من المحاضرات بهدف تأهيل الشباب لمواكبة عالم ريادة الأعمال وسوق العمل ويناقش الملتقى العديد من المحاور التى تهم الشباب بوجه عام والطلاب وخريجى الجامعة بوجه خاص.

واوضح سالم بانه سيعقد مؤتمر شبابي بمسرح المركز الثقافي يتحدث خلاله ممثلي الشركات الرائدة ونماذج شبابية ناجحة، بالإضافة إلى محاضرات لتأهيل الشباب للدخول في عالم ريادة الأعمال والعمل علي تطوير قدراتهم الذاتية، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ومناقشة العديد من المحاور التي تهم شباب بورسعيد بشكل عام وطلاب وخريجي الجامعة بشكل خاص إلي جانب إقامة احتفالية كبيرة بمناسبة عيد بورسعيد القومي.

تبدأ فاعليات ملتقى التوظيف الاول لجامعة بورسعيد يوم الاحد القادم 20/12/2020 بجلسة مفتوحة بعنوان ( اسال ادارة الجامعة والعديد من الجلسات للسادة المتخصصين في ريادة الاعمال ووظائف المستقبل وتوظيف المهارات والسمات الشخصية القيادية وكيفية التأهيل لسوق العمل لاستيعاب الشباب

هذا وتفتتح فاعليات الملتقى التوظيف بجلسة بعنوان "القدرة علي توظيف المهارات والسمات الشخصية القيادية" للأستاذ الدكتور خالد حبيب استاذ الإدارة واستشاري التخطيط الاستراتيجي يليها جلسة بعنوان "ريادة الأعمال ووظائف المستقبل" للدكتورة هبه يوسف مدير وحدة ريادة الأعمال والابتكار والاستدامة بكلية الهندسة بالجامعة، يعقب ذلك كلمة لممثلي بعض الشركات المشاركة في الملتقى ومنها (شركة كابسي، شركة الضفائر الكهربية يليها جلسة بعنوان "تأهيل سوق العمل لاستيعاب الشباب" تقدمها دكتورة مروة العبيدي مدرس الادب الانجليزي بكلية الآداب بالجامعة

وتعقد جلسة مفتوحة بعنوان "اسأل إدارة الجامعة" بحضور الأستاذ الدكتور ايمن محمد ابراهيم رئيس الجامعة و نواب الجامعة الاستاذة الدكتورة مها زكريا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب من أجل الرد علي أسئلة الشباب وتقديم كافة التوجيهات والارشادات اللازمة لهم

و يختتم الملتقي بإقامة احتفالية لجامعة بورسعيد يقدمها كورال كلية التربية النوعية بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي